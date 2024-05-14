OpenAI 终于推出了 ChatGPT 桌面版应用程序，该公司在官方公告中表示：“从今天开始，我们将首先向 Plus 用户推出 macOS 应用，并在未来几周内向更广泛的用户开放。我们还计划在今年晚些时候推出 Windows 版本。”

OpenAI 还称，ChatGPT 还将拥有经过优化的用户界面。OpenAI 的演示显示，用户可以将处于最小化窗口的 ChatGPT 桌面应用与其他程序并排打开。用户可以通过输入或语音的方式向 ChatGPT 提问屏幕上显示的内容，ChatGPT 则能根据其“所见”进行回答。

OpenAI 表示，用户可以通过 Option + 空格键向 ChatGPT 提问，并且可以在应用内截取和讨论屏幕截图。新应用将同时向免费用户和付费用户开放，不过从即日起开始的测试阶段仅限于 ChatGPT Plus 用户，将在“未来几周内”向更广泛的用户开放。OpenAI 计划在“今年晚些时候”推出适用于 Windows 的版本。目前，ChatGPT 已经拥有 iOS 和 Android 端的应用。

OpenAI 还分享了 ChatGPT 全新网页界面的截图，可以看出其主页以及消息布局都进行了轻微的调整。

除了新应用与新 UI 外，OpenAI 还发布了全新大型语言模型 GPT-4o，该模型将免费提供给所有用户使用。