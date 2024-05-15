Google 在今天召开的 2024 年 I/O 开发者大会上，推出了全新 Project Astra 项目，基于 Gemini，可以本地运行在 Pixel 手机上，可以说是对标 OpenAI GPT-4o 的最新模型。

Google 表示 Project Astra 是最新的多模态 AI 项目，用户打开摄像头，该多模态项目可以直接解释用户画面中物品。

该公司在发布会上用一段令人印象深刻的视频演示了它的功能，在一个不间断的镜头中，它能正确识别几件物品，回忆起它在哪里看到了主人的眼镜（靠近桌子上的一个红苹果），还能解释屏幕上的代码。