Google 在今天召开的 2024 年 I/O 开发者大会上，推出了全新 Project Astra 项目，基于 Gemini，可以本地运行在 Pixel 手机上，可以说是对标 OpenAI GPT-4o 的最新模型。 Google 表示 Project Astra 是最新的多模态 AI 项目，用户打开摄像头，该多模态项目可以直接解释用户画面中物品。 该公司在发布会上用一段令人印象深刻的视频演示了它的功能，在一个不间断的镜头中，它能正确识别几件物品，回忆起它在哪里看到了主人的眼镜（靠近桌子上的一个红苹果），还能解释屏幕上的代码。 AI Astra Google GPT-4o OpenAI 你可能会喜欢 小众新车：Alpine 的 Alpenglow Hy4 氢动力超级跑车2024/05/15 11:36 剑指 Sora，Google 推出 Veo 文生视频模型：时长超 1 分钟、最高 1080p，支持电影手法2024/05/15 10:03 Google 搜索引擎问世 25 年最大更新，“AI Overviews”体验正式上线2024/05/15 09:56 文生图技能再进化，Google 推出 Imagen 3：更准确、更具创造性2024/05/15 09:53