蔚来汽车旗下全新品牌ONVO乐道汽车正式发布。乐道L60作为该品牌首款产品，定位为家庭智能电动中型SUV，预售价格21.99万元起，计划于今年9月正式上市。乐道L60采用全域900V高压架构，官方称其CLTC百公里电耗仅为12.1kWh。

外观方面，乐道L60采用抛物线前脸造型、封闭式的前格栅，并配备了分体式大灯组和大尺寸的梯形进气口，展现出运动气息。车身侧面采用了流畅的线条和时下流行的设计元素，而车尾则配备了狭长的线条状尾灯和一体式扰流尾翼，风阻系数仅为0.229Cd。车身尺寸为4828mm/1930mm/1616mm，轴距为2950mm，满足家庭使用需求。

内饰方面，车内搭载有17.2英寸中控沉浸大屏、8英寸后排娱乐场景屏以及一块13英寸HUD抬头显示安全屏，营造出科技氛围。

在安全和硬件方面，乐道L60将采用钢铝混合双舱车身，并标配45项主动和智能安全辅助功能，搭载英伟达Orin X芯片和30个高性能感知硬件。车辆还将全系基于900V高压架构打造，底盘搭载FSD可变阻尼悬挂，满足细碎路面隔震96%。官方称乐道L60或将提供多种续航版本车型，且其CLTC工况下百公里能耗仅12.1kWh。

在补能方面，乐道汽车将共享NIO Power“可充可换可升级”全场景能源服务体系，用户提车即可享用超千座换电站构成的换电网络。同时，即日起至上市日，下载乐道汽车App预订乐道L60可享现金权益礼、抢先提车礼、惊喜加电礼和蔚来专属礼多重限时预订权益。