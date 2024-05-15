Alpine Alpenglow Hy4 将于五月中旬在 TotalEnergies 6 小时斯帕弗朗科尔尚耐力赛 (FIA WEC) 和 70,000 多名观众面前首次公开亮相。这将是向赛车运动爱好者展示氢动力内燃机如何使赛车的声音和活力永存的绝佳机会。 Alpine Alpenglow Hy4 非常壮观的设计强化了这种感觉，在这个版本中进一步增强。

外观设计

Alpine Alpenglow是该品牌未来车型设计的开创性原型。 Alpine Alpenglow Hy4 滚动实验室与 2022 年概念非常接近，比例更加协调，形式遵循功能，配有重新设计的碰撞盒（吸收冲击能量的元件）、扩大的内部空间以容纳两个座椅以及更高的高度，同时保留氢气罐的位置仍然位于侧吊舱和驾驶舱后面。轨道已加宽至 2.10 m，总宽度为 2.15 m，长度为 5.20 m，高度为 1.10 m：理想的比例。因此，与参加世界耐力锦标赛著名的超级跑车类别的 Alpine A424 建立了视觉联系。

氢动力 Alpine Alpenglow 的前端旨在唤起来自外太空的彗星的感觉，四个前灯中的“宇宙尘埃”光粒子和洋红色的灯暗示了彗星的速度和对大气层的穿透力。背部轮廓。当后者到达原型机后部时，它会变成蓝色，垂直钛制排气管旁边的垂直灯也会变成蓝色，象征着其燃烧排放的氢气和水蒸气。

该原型车的空气动力学方面是其设计的一个组成部分，也是设计和工程之间持续对话的主题。为了在速度和下压力之间进行微妙的折衷，前分流器经过重新设计，形成了一个巨大的低进气口，该进气口流过驾驶舱，并在后部像水滴一样逐渐变细，让气流在后甲板下方流动。集成了新的 NACA 进气口，为油和水散热器提供服务，通气管的形状更接近赛车的形状。长尾尾部让人想起 20 世纪 60 年代末的 Alpine A220 赛车。 Alpine Alpenglow Hy4 采用了低矮的透明扰流板，该扰流板首次出现在氢动力滚动版概念车上。后扩散器经过重新设计，具有更高的空气动力效率。

每个设计元素都经过了最精细的考虑，例如轮辋的结构和梯度即使在静止时也能激发速度，与米其林生产的定制轮胎完美协调，其图形与轮辋的设计相匹配。在经典的碳纤维车身上，中心板和通气管采用锻造碳设计，展现出原材料的魅力，让人想起山区的矿物世界，这是一种典型的阿尔卑斯元素。就像外露的技术部件一样，进气口向驾驶舱开放，可以一睹机上氛围，三角形的灯光突出显示，进一步增强了概念造型的活力。

内部设计

鞘翅形状的开门运动学旨在释放尽可能多的空间，方便进入驾驶舱。然后，驾驶员和乘客可以滑过向驾驶舱倾斜的侧舱，到达完美贴合的模制桶形座椅。

驾驶舱前部的三角形也是典型的阿尔卑斯特征，让人想起山脉。它为驾驶员提供多种视觉功能：冲动、方向，并且可以像视频游戏一样改变颜色，以唤起实时横向重力水平、发动机转速或提供行驶信息速度。

仪表板采用洋红色管状横杆，部分被飞机机翼形状部分隐藏。所使用的材料让人想起跑车的世界，包括碳纤维、铝和装饰有 3D 打印图案的 Alcantara 装饰。还有一个洋红色的启动按钮、取自 Alpine A110 的控制按钮以及直接取自 Alpine 赛车的赛车方向盘。在侧面，覆盖侧油箱的碳皮预示着它们的形状。最后，还集成了专用空间，用于安装迷你运动摄像机，以捕捉氢动力滚动版 Alpine Alpenglow 赛道周围的声音和图像。

氢动力：咆哮的 340 马力

Alpine Alpenglow 氢动力滚动实验室的设计就像一辆配备 LMP3 碳底盘的赛车。 Alpine Alpenglow Hy4 碳纤维发动机盖下方是一台 2.0 升直列 4 缸涡轮增压开发发动机，可提供 340 马力（250 千瓦）的功率。它以氢气（更准确地说，H2 二氢）为燃料，在 40 bar 压力下直接喷射并喷射水以减少氮氧化物排放。它的最高转速可达 7,000 rpm，并与带有离心离合器的顺序赛车变速箱连接。其性能与汽油车相当，最高时速约为 270 公里/小时。

开发这样的发动机需要非常具体的工作，因为氢气是以气体形式注入的，这使得创造均匀的混合物比以液滴形式注入的汽油更具挑战性。氢气可以在更广泛的浓度范围内燃烧，从 4% 到 76%，无论是稀混合物还是富混合物。在所有情况下，都必须避免异常燃烧，这意味着制备均匀的混合物并控制燃烧室的温度。对 Alpenglow 发动机 Hy4 进行的改造工作有助于丰富 Alpine Racing 工程师开发完全采用氢动力的新型 Alpine 发动机的专业知识，并在 2024 年底前推出第二个滚动版本。

三个 Alpenglow 储罐 Hy4 在高压（700 巴）下以气体形式储存氢气（每个 2.1 千克）。它们位于驾驶舱侧舱和后部的通风舱内，与内部隔离。压力调节器将压力从 700 巴降低至 200 巴，然后通过直接喷射到燃烧室将压力降低至 40 巴。

已采取多项措施确保绝对安全。压力低于 700 巴的复合气瓶已通过“134 法规”认证，安装阀门可在发生火灾时快速疏散，氢气存在传感器持续监视，严格的启动程序已到位并进行了大量检查。最后，颜色编码系统根据每种事件的紧急程度向驾驶员和紧急服务部门发出警报。