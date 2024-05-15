动点出海获悉，总部位于新加坡的生物科技初创公司Allozymes日前宣布，已经获得了一笔1500万美元的A轮融资。

据了解，这笔融资由法国投资机构Seventure Partners及新加坡投资机构Xora Innovation（淡马锡旗下深科技早期投资平台）联合领投，现有投资者SOSV和Entrepreneur First，以及新投资者NUS Technology Holdings与Thia Ventures等对此参投。

Allozymes由NUS（新加坡国立大学）的两位科学家创立于2019年，旗下拥有一个酶筛选平台，每天可从中分析超2000万个变体，从而以此开发适合特定工业应用的酶。

此外，据透露，Allozymes目前也正基于人工智能和机器学习算法技术开发综合酶数据库，从而推进面向不同行业的生物催化解决方案的开发。而从这一点出发，基于其高效的筛选能力，Allozymes表示，公司的目标是建立世界上最大的酶数据库。

展望未来，Allozymes表示，计划把本次资金用于全球扩张、平台发展、垂直扩张、联合开发等方面。Allozymes称，将在关键区域建立业务（如欧洲地区），以满足全球各行业的多样化需求。