苹果公司宣布将于今年晚些时候推出全新的辅助功能，包括眼动追踪，可以帮助残障用户通过眼动来使用 iPad 或 iPhone。此外，音乐触觉将为听觉受损用户提供在 iPhone 中使用触感引擎体验音乐的全新方式；人声快捷键让用户可以通过自定义声音来执行任务；当在移动的车辆中使用 iPhone 或 iPad 时，车辆运动提示（Vehicle Motion Cues）有助于减缓晕车；visionOS 将提供更多的无障碍功能。

眼动追踪登陆 iPad 和 iPhone

由人工智能支持的眼动追踪为用户提供了只需双眼即可使用 iPad 和 iPhone 的内置选项。眼动追踪是专为残障用户设计的功能，只需几秒钟即可设置和校准前置摄像头，并通过设备端机器学习功能，将设置和控制此功能的所有数据安全地保存在设备端，不与 Apple 共享。

眼动追踪可在 iPadOS 和 iOS 应用程序中运行，不需要额外的硬件或配件。通过眼动追踪，用户可以浏览应用程序的元素，并使用停留控制来激活每个元素，仅通过眼睛访问其他功能，如物理按钮、滑动和其他手势。

音乐触觉令更多人体验音乐

音乐触觉是让听力受损用户在 iPhone 上体验音乐的一种全新方式。打开此辅助功能后，iPhone 中的触感引擎会随着音乐播放而体现轻拍、织体和微妙振动。音乐触觉功能适用于 Apple Music 中的数百万首歌曲，并将作为 API 提供给开发者，使更多用户能够体验他们 app 中的音乐。

更多语音新功能

iPhone 和 iPad 用户可以通过人声快捷键，为 Siri 添加自定义话语，从而启动快捷方式并完成复杂任务。另一个新功能，倾听非典型语音（Listen for Atypical Speech），提供了增强语音识别范围的选项。倾听非典型语音功能使用设备端机器学习来识别用户的语音模式。这些功能专为因脑性麻痹、肌萎缩侧索硬化症（ALS）或中风等而影响语言功能的用户设计，基于 iOS 17 中引入的功能，为无法言语或面临言语能力风险的用户提供了新的个性化和控制功能。

车辆运动提示有助于减缓晕车

车辆运动提示是一项适用于 iPhone 和 iPad 的全新功能，可帮助乘车用户减少晕车。研究表明，晕车通常是由于人们所见与实际感受间的感官冲突引起的，这可能会导致一些用户在乘坐行驶中的车辆时无法舒适地使用 iPhone 或 iPad。车辆运动提示会在屏幕边缘显示动画点，代表车辆运动的变化，以帮助减少感官冲突，同时不干扰主要显示内容。使用 iPhone 和 iPad 的内置传感器，车辆运动提示可以识别用户是否在移动的车辆中，并给出相应的回馈。该功能可以在 iPhone 上设置为自动显示，也可以在控制中心中打开和关闭。

CarPlay 语音控制和更多辅助功能更新

CarPlay 即将推出的辅助功能包括语音控制、色彩过滤和声音识别。通过语音控制，用户仅用声音即可使用 CarPlay 和操控 app。通过声音识别，听力受损的驾驶员或乘客可以打开警报功能，收到汽车喇叭和警报声的通知。色彩过滤器让色盲用户更轻易地使用 CarPlay 界面，还提供了粗体文本和大号文本等其他视觉辅助功能。

visionOS 即将推出的辅助功能

今年，visionOS 推出的辅助功能包括全系统的实时字幕，帮助包括听力受损用户在内的所有用户实时理解交谈和 app 音频中的对话内容。有了 visionOS 中 FaceTime 的实时字幕功能，更多用户可以使用自己的 Persona 轻松联系和协作，享受独特的体验。Apple Vision Pro 将在 Apple 的沉浸式视频中增加使用窗口栏移动字幕的功能，同时还支持其它 Made for iPhone (MFi) 的助听设备和耳蜗听觉处理器。视觉辅助功能的更新将包括添加“减少透明度”、“智能反转”和“减弱闪烁灯光”功能，以便低视力或希望避免强光和频繁闪烁的用户使用。

这些功能同 Apple Vision Pro 已有的数十种辅助功能一起，提供了灵活的输入系统和为广大用户群体设计的直观界面。旁白、缩放、色彩滤镜等功能可以为视力受损用户提供使用空间计算的能力，而引导式访问等功能则可支持认知障碍者使用。用户可以通过眼睛、手或声音的任意组合来控制 Vision Pro，辅助功能中还包括开关控制、声音操作和停留控制，这些功能也可以帮助到残障人士。

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