新摩卡Hi4上市，官方指导价23.88万元。新摩卡Hi4是魏牌全面电四驱的先锋车型，是品牌高端化、产品智能化进程的重要推动力。新车实现了Hi4性能版电四驱、超长纯电续航、高智能和高安全四大标配。

首先，该车搭载了四挡电四驱电混技术，采用三动力源双轴分布，通过双电机分布式布置，实现了串并联四驱的电混架构，可满足全场景驾驶需求。并搭载首创的iTVC智能扭矩矢量控制系统，提升了复杂路面操控稳定性和驾驶安全性。

动力系统方面，新车搭载1.5T高热效率发动机、80kW高度集成四挡变速箱，并匹配150kW高性能电后驱动桥、宁德时代35.04kWh高能量密度电池包以及全新升级的电控系统搭配组合，提升了操控感的同时，降低了油耗提高了续航。据悉，CLTC工况下，新车纯电续航可达200km。并具备低油耗，WLTC百公里馈电油耗为5.95L，综合油耗仅为0.8L。同时，26分钟可实现30%-80%的充电效率。

智能化配置方面，新摩卡配备了全新一代Coffee OS 2智能座舱，通过将科大讯飞语音大模型融入车机系统，提升了车机交互体验度。此外，还融合了HiCar、ICCOA联盟的丰富智联生态。

在智能驾驶辅助方面，新摩卡Hi4配置22个感知单元，具有360°全景感知能力。其中，5颗毫米波雷达+12颗超声波雷达+1颗ADAS摄像头+4颗百万级像素环视摄像头组成的感知系统拓展全方位的感知范围，保障驾驶安全。

除此外，新摩卡Hi4还搭载了7大NVH技术，配备全景天窗、Nappa真皮座椅、流媒体内后视镜、50W无线充电，隐私玻璃、全车7大安全气囊等配置。整体来看，20万出头的售价，丰富的配置，不输于同级的智能化配置，以及较为强大的电混技术以及续航等，使得新摩卡Hi4的竞争力大幅提升。