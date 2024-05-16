Netflix 宣布，由广告支持的订阅层级目前在全球范围内月活跃用户数量超过 4000 万，在有广告层级的市场，40% 的注册用户都是为了购买更便宜的计划。

Netflix 今年 1 月宣布的数据显示，该订阅层级全球月活跃用户数量为 2300 万，也就是说在短短几个月时间内，选择该订阅的月活用户数量几乎翻了一番。

该公司还将推出自己的广告平台，不再与微软合作提供该技术。微软仍将是程序化广告合作伙伴，但其他广告技术公司也将加入进来，包括 The Trade Desk、Google Display & Video 360 和 Magnite。

Netflix 将于今年晚些时候开始在加拿大测试其广告技术平台，并计划于明年第二季度末在美国推出该平台。该公司的目标是在 2025 年底前在所有地方启用该平台。

周三早些时候，该公司表示已达成一项协议，将在今年圣诞节期间播放两场美国国家橄榄球联盟（National Football League）的比赛，并在 2025 年和 2026 年的同一天播放至少一场比赛。

这标志着 Netflix 在经历了多年的阻力之后，首次真正进军体育直播领域。事实证明，体育，尤其是美国国家橄榄球联盟（NFL），是维持传统电视不变的粘合剂，也是流媒体服务的助推器。