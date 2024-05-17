谷歌 I/O 主要关注人工智能，但该公司宣布了一些与汽车相关的更新。首先也是最重要的是，Google 内置功能继续传播，因为它可以在新款讴歌 ZDX、本田 Prologue 和福特 Explorer中找到。

现在有近 40 辆汽车内置了Google 系统，超过 2 亿辆汽车支持 Android Auto。这些数字将继续增长，这家科技巨头正在提高他们的能力。特别是，Uber 司机应用程序现在可以在 Android Auto 上使用，这使司机能够“接受乘车和送货，并在更大的屏幕上获得路线导航”。

谷歌还宣布Android Auto很快将支持游戏、视频，甚至互联网浏览器。这有望提供更加身临其境的体验，类似于内置谷歌的车辆上的体验。该公司还指出，通讯和天气应用程序目前处于测试阶段。

在谷歌内置方面，用户可以期待新的应用程序和游戏，包括《愤怒的小鸟》、《麦克斯》和《孔雀》。车辆还将配备 Google Cast，这将使人们能够在停车时将智能手机或平板电脑上的视频投射到车内显示屏上。该功能将在未来几个月内在Rivian车辆上首次亮相，并最终扩展到其他车型。虽然内置谷歌的汽车的游戏、浏览器和天气应用程序目前处于测试阶段，但该公司指出，通信功能即将推出。他们没有详细说明，但提到了消息传递和 VoIP（互联网协议语音）。

说到应用程序，谷歌正在努力“加速将移动应用程序引入汽车，而无需开发人员进行额外的工作。”作为这项工作的一部分，谷歌将“主动审查已经自适应且兼容大屏幕的移动应用程序，以确保汽车的安全性和兼容性”，并且如果适用，它们将自动选择分发。所有这些都可以在不进行更改或更新的情况下完成，因此我们预计很快就会在汽车中找到更多应用程序。