销售电动汽车很难。至少，在美国，购买独栋住宅从未如此困难，而且有些人的通勤时间相当于欧洲小国。不过，这些障碍并没有阻止本田，该汽车制造商加倍致力于电气化，并重新承诺到 2040 年实现 100% 电动汽车和 FCEV 销量。

尽管部分地区市场增长放缓，但本田无意放弃电动汽车。该汽车制造商的计划重点关注电池技术和生产。该汽车制造商周四表示，其目标是到 2030 年为其电动汽车战略投资数百亿美元。

这些投资的最大份额（60%）将用于新型电动汽车和摩托车的生产和开发。大约 20% 将用于美国、加拿大和日本等关键市场的资本支出，其余 20%（大约 120 亿美元）将用于“软件定义的移动性”的研发。

本田计划到 2030 年，电动汽车和燃料电池汽车将占其全球销量的 40%。从最近推出的Prologue电动跨界车开始，本田还希望在同一时间生产 200 万辆电动汽车。继Clarity轿车和Fit EV失败后，2024 年 Prologue 是本田在美国销售电动乘用车的首次真正尝试。

一组名为 O 系列的新电动汽车计划于 2026 年加入 Prologue，完善本田在北美的电动产品组合。 O系列的首款车型将基于今年早些时候在 CES 上预览的本田轿车 (Honda Saloon) 打造，并将遵循本田的“薄、轻、智”开发方法。

除了目标充电指标（允许其在不到 15 分钟内从 15% 充电到 80%）之外，我们没有关于基于 Saloon 的量产车的任何具体信息，但本田将量产版描述为“非常相似”。我们还知道量产车将建立在一个新的中大型电动汽车专用平台上，该平台是使用前面提到的一些开发资金开发的。