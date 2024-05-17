根据Sensor Tower发布的商店情报数据，2024年4月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP 100，合计吸金20.7亿美元，占本期全球TOP 100手游发行商收入40.2%。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入 TOP 30

《原神》4.6版本“两界为火，赤夜将熄”在4月24日全球同步推出。全新的五星角色“阿蕾奇诺”以及丰富的内容和任务相继开启，当天游戏日流水达到今年以来的最高值，游戏4月收入环比增长68%，同样是今年以来收入最高的月份。发行商米哈游收入相应环比增长7%，回归全球手游发行商收入榜前五，稳居中国手游发行商收入榜前三。

FirstFun《Last War:Survival Game》过去半年收入保持高速增长，4月环比提升16%逼近1.2亿美元，跻身全球手游畅销榜第6名，蝉联出海手游畅销榜冠军。在韩国市场，该游戏已连续两个月登顶当地手游畅销榜，与排名第2的经典MMORPG手游《天堂M》的差距进一步拉大，达到后者的1.8倍。《Last War》的成功离不开稳定的版本更新和持续高密度的广告投放，是4月韩国TikTok渠道广告占有率最高的手游产品，同时在AppLovin和AdMob的广告占有率高居前三。

莉莉丝新游《AFK Journey》于3月底在海外部分市场上线后收入快速增长，空降4月出海手游收入榜第10名，成为发行商旗下收入最高的手游产品，带动莉莉丝收入环比增长22%。相比《剑与远征》，《AFK Journey》采用3D视角，为玩家带来全新的”卡牌+大世界”体验，并通过融入自走棋玩法赋予游戏更深度的策略空间，进一步迎合当前市场的玩家需求。值得一提的是，目前游戏尚未登陆中国和日韩市场，而这些市场贡献了《剑与远征》超过50%的总收入，可见《AFK Journey》仍有广阔的增长空间。

4月17日，《雀魂》与《碧蓝档案》联动开启，游戏日活跃用户和月活跃用户随即创下新的纪录。4月《雀魂》收入环比激增305%，成为上线至今收入排名第2的月份，仅次于2021年1月。发行商悠星网络收入相应增长18%，排名前进5位至榜单第14名。

得益于《问道》手游8周年活动的开启，以及在国内市场推出新游《航海王：梦想指针》，4月雷霆游戏移动端收入环比增长16%，排名前进3位至第23名。

凭借抖音等渠道的密集宣发，3D休闲模拟手游《欢乐钓鱼大师》以沉浸式的体验和丰富的内容在国内市场迅速引爆钓鱼热潮。4月该游戏以840万下载量，登顶中国iOS手游下载榜，同时位列国内iOS手游月活跃用户排行榜第4名，仅次于《王者荣耀》、《蛋仔派对》以及《和平精英》。得益于这款游戏的卓越表现，发行商雪境科技4月收入环比激增663%，空降榜单第24名。

得益于精美的画风和爽快的战斗，生存题材射击Roguelike手游《向僵尸开炮-尸潮来袭》上市以来收入持续攀升，使得发行商盛昌网络4月收入环比提升220%，首次进入全球手游发行商收入排行榜第86名，中国手游发行商收入榜第32名。进入5月，该游戏开始试水海外市场，同时日流水屡创新高，有望成为又一款成功出海的中国手游产品。

榜单之外，入围全球收入TOP 100的中国手游发行商依次是：竞技世界、盛昌网络、完美世界、游卡网络、智明星通、冰川游戏、哔哩哔哩、多益网络 和 雅乐科技 共39家厂商。

中国 App Store 手游收入 TOP 20

除了前文提到的《原神》、《欢乐钓鱼大师》和《向僵尸开炮-尸潮来袭》，本期在国内市场取得显著增长的还有《英雄联盟手游》和《第五人格》。

随着5.1版本更新，新英雄卡莉丝塔、新皮肤等上线，《英雄联盟手游》收入迎来又一轮峰值，4月游戏内购收入环比提升24%，位列国内iOS手游畅销榜第6名。

在周年庆丰富主题活动的带动下，非对称竞技手游《第五人格》在上市6周年之际日流水和月收入双双创下新的纪录，4月收入环比增长52%，位列榜单第12名。