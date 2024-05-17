特斯拉现在正在遭遇新一轮的挑战。其产品线正在老化。第一波新的 Cyber​​truck充满了质量问题。销售停滞不前。高层管理人员正在产生动荡。股价下跌了。首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 最近承诺的低成本 Model 2似乎也没有明确信息。

产品线老化，新产品Cybertruck成为小众消费

特斯拉Cybertruck于2023年11月底完成首次交付。目前，特斯拉尚未公布的具体产量。上周提交给监管机构的文件称，去年11月底启动交付以来，Cybertruck的销量并不高，仅不足4000辆。特斯拉之前在财报中披露，目前美国得克萨斯州超级工厂Cybertruck皮卡年产能少于12.5万辆。特斯拉表示，考虑到Cybertruck的制造复杂性，其预计该车型产能爬坡期较其他车型更长。但现实情况是，特殊的造型使得这款车的销量看起来不愠不火，并且在一些国家和地区还面临上市周期太长的问题，变成一种小众消费。

另外，特斯拉目前一直维持着简单的产品线，有的车型已经多年没有迭代更新。即便是有更新，在外观上依然没什么动静。这在飞速发展的新能源车时代，尤其是年轻人消费为主的市场里，多少让客户觉得有点审美疲劳。

销量遭遇瓶颈，整体销售开始有锁下滑

中国乘用车协会(CPCA)最新一期的数据显示，4月份中国制造的特斯拉电动汽车销量为62,167辆，同比下降18%，落后于整体的涨幅。官方数据显示，特斯拉今年第一季度在全球的交付量同比下降8.5%至38.68万辆，是其近四年来的首次同比下滑，低于市场预期的43万辆左右。

财报显示，特斯拉一季度营收同比下降9%至213亿美元，低于市场预期的223亿美元，既是2020年二季度新冠疫情扰乱运营以来的近四年里首次同比下滑，也是2012年以来最大降幅，较去年四季度的251.7亿美元环比下滑超15%。

当特斯拉的 Model Y 全电动跨界车超越丰田卡罗拉成为今年全球最畅销的汽车时，该车为业内其他汽车制造商树立了效仿的标准。但现在，每个顶级汽车制造商似乎都有其竞争对手的跨界车来挑战特斯拉，而来自中国的造车实力更是不留情面，全方位围堵。在中国市场，本土企业针对特斯拉热销车型Model 3和Model Y的对标车型层出不穷，它们通常拥有更加漂亮的内饰和外观设计，同时价格略低，也从另一方面蚕食了特斯拉的销量。

裁员风波正在发酵，高层管理人员出现动荡

埃隆·马斯克(Elon Musk)关闭了负责特斯拉超级充电业务的部门，开除了两名高级管理人员（后来特斯拉又重新聘请了一名前超级充电部门高管，即其北美充电总监 Max de Zegher），并解雇了数百名员工，这家电动汽车制造商在电动汽车市场急剧下滑的情况下继续进行重组。在马斯克上个月宣布该汽车制造商将裁减员工总数“10%以上”（超过14,000个工作岗位）之后，该公司的高层发生了一些变动，以实现“精益、创新和饥饿”的公司氛围。此外，据领英消息，特斯拉得州超级工厂制造工程总监朱人杰（Renjie Zhu）已于本周一宣布离职，结束了其在特斯拉得州和中国五年的工作生涯。这样的举动，显示出这家公司因为业务发生变化所面临的人才战略困境。

外媒的报道显示，特斯拉在提交给加州的裁员文件中，是提到将在帕罗奥多和弗里蒙特两地裁员，前者裁员223名，后者则是裁员378名，两地共裁减601名员工。在报道中，外媒提到，帕罗奥多是特斯拉目前主要的研发和制造基地，设计和打造动力设备，扮演着特斯拉工程总部的角色。

一直传言的低成本新车目前还没有确切信息

当回到汽车主题时，马斯克并没有提及特斯拉的新车型计划，也没有提及业绩报告中提到的“更实惠”汽车的具体含义。平价版 Model 2 首次在 2023 年特斯拉年度股东大会上被提到，马斯克在 1 月份表示，该车将在明年年底前投入生产，但预期的春季产品公告并未发布。

特斯拉现在表示正在“加速”计划，尽管与 Cyber​​truck 一样，很容易将加速误认为是刹车，特斯拉经常跳票。 Model 2 可能在墨西哥或其他地方的新工厂生产的想法已被重组现有基础设施和生产线的模糊承诺所取代。

巨大的价格压力迫使特斯拉推出价格实惠的汽车，无论它是否选择推出一款汽车。由于电动汽车（尤其是特斯拉）需求普遍缺乏，其季度汽车收入比去年下降了近 13%，比上一季度下降了 19% 以上。而对于全球市场来说，在经济动荡的新时期里，平价的新车有助于增加购买的用户数量。

特斯拉需要重新更新或者增加产品获得市场认可

在特斯拉 213 亿美元的季度总销售额中，82% 确实是“汽车收入”，其余的是能源和服务。尽管有这些数字，特斯拉仍被一些人概念化为人工智能和/或机器人公司，因此我们可能认为“它不是一家汽车公司”。但是，如果特斯拉在汽车业务上遭遇挫败，没有获得足够量的用户，那么它的很多伟大想法就无法展开。

所以，对于特斯拉来说，必须加大或者重新找回在汽车方面的自信。当业绩和股价下降了，特斯拉必须表明可以再次实现正增长。这并不容易。他们将不得不降低价格，不得不采取积极措施，”必须推出更多的车型、包括网络出租车、机器人出租车等，才能为未来的发展铺平道路。与此同时，随着电动汽车市场的日益成熟，世界许多地区帮助消费者购买电动汽车的补贴都受到了限制。这可能是近年来电动汽车销量的强劲增长势头有所放缓的原因之一——以及为什么制造商本身不得不降低价格，所以特斯拉需要一款平价车型，我们拭目以待。