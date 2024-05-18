保时捷在萨克森州的生产基地庆祝电动汽车的正式启动。近年来，这家跑车制造商投资了约 6 亿欧元扩建工厂，以便在这里生产电动Macan。工厂的扩建包括一条新的车身装配线。新款 Macan 的生产目前正在加紧生产。该工厂的设计旨在实现未来最大的灵活性，在一条生产线上生产汽油、混合动力和全电动汽车。

继 Taycan 之后，新款 Macan 是市场上第二款全电动保时捷车型。到 2030 年，这家跑车制造商计划交付超过 80% 的新车采用全电动驱动——具体取决于客户需求和世界各个地区电动汽车的发展。

“在保时捷，我们坚信电动汽车是未来。共同推动出行变革是企业、政治和社会的共同任务。”执行委员会主席奥利弗·布鲁姆 (Oliver Blume) 在活动中表示。 “然而，这种转变并不是在所有地方都以同样的速度发生。这就是为什么我们保持灵活性——拥有有吸引力的产品组合。并具有三种不同的动力系统类型，即内燃机、高效插电式混合动力和全电动车型。位于莱比锡的保时捷工厂是灵活性和可持续性方面的先驱和旗舰。对于保时捷本身，也对于整个汽车行业。”

联邦部长 Volker Wissing 博士强调：“我对德国新的电动汽车生产基地感到非常高兴。现在，政界和商界的共同任务是让电动汽车对人们更具吸引力。为了实现这一目标，我们需要一个忠诚的汽车行业与我们合作。例如，以着眼未来的方式共同为扩大充电基础设施做出贡献。因为充电需要像加满油箱一样简单。这是提高人们改用气候友好型电动汽车意愿的唯一途径。通过所谓的德国网络，我们将全力推进在全国范围内扩建快速充电基础设施，新增 9,000 个快速充电点，确保该国各地区和高速公路的基本供应。”

在莱比锡，Macan 的生产采用碳中和资产负债表。 “在保时捷的生产过程中，我们在所有工厂都实施了‘智能、精益和绿色’方法。这意味着我们的愿景是建立一个对环境影响尽可能最低的智能互联工厂。”保时捷生产执行委员会成员 Albrecht Reimold 说道。 “我们保时捷还致力于到 2030 年在新建汽车的整个价值链上实现碳中和资产负债表。”莱比锡工厂因其可持续发展方式而荣获众多奖项，其中包括 2021 年的“精益和绿色管理奖”。2023 年的“年度工厂”奖也表彰了保时捷萨克森工厂严格的可持续发展标准。