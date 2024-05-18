自 2017 年 iPhone X引入 OLED 和 Face ID以来，苹果手机的外观并未发生重大变化，但现在The Information报道称，新款“超薄”iPhone 正在进行重大重新设计。该店表示，它可能会在 2025 年作为 iPhone 17 更新的一部分上市，价格甚至高于苹果目前最昂贵的机型 iPhone Pro Max。

9to5Mac报道了海通国际分析师 Jeff Pu 的传言，称新款 iPhone 17 可能会采用更新的设计，并配备更小的动态岛。继今年晚些时候 iPhone 16 系列传闻尺寸增加和新的侧边按钮之后，“超薄”iPhone 17 将配备 6.6 英寸显示屏，介于最小版本的 6.1 英寸屏幕和 6.9 英寸屏幕之间。 iPhone 17 Pro Max 上的屏幕。报道，分析师 Ross Young 的另一份报告称新显示屏尺寸为 6.55 英寸。

该信息的消息来源表明，新的高端型号仍在考虑多种设计，其中包括铝制框架、用于前置摄像头硬件的较小孔和切口以及中央安装的后置摄像头，其中一些因素是经过考虑的。另一个因素可能是供应链分析师郭明池早些时候报道的传闻中的 iPhone 16 Pro Max 能量密度升级，他表示如果不锈钢电池壳的新设计进展顺利，那么它可能会被所有手机采用。 2025 年的型号。