Volklec 是一家新的英国制造企业，生产电动汽车电池，今天在西米德兰兹郡考文垂成立，旨在为公路、非公路和轨道车辆生产可持续电池。在一项创新的英国技术合作中，Volklec 正在与 UKBIC、英国电池工业化中心和国家制造开发扩大设施合作，该设施也为不断发展的电动汽车电池行业提供技能。

Volklec 将与 UKBIC 合作开发电池，以满足英国汽车市场的属性要求，特别是各种小批量和利基汽车制造商的需求。 Volklec 的产品开发和快速规模化路线为千兆级生产路线图提供了关键组成部分。此次合作将直接为西米德兰兹郡创造就业机会，并直接有助于在英国建立世界一流的电池研发、工艺和制造能力。

Volklec 创始人 Imran Khatri 表示：“ Volklec经过数月的时间和大量投资，成立的目的是帮助英国推动脱碳。作为在英国的一项令人自豪的投资，我们最初的重点是汽车行业，为该行业提供供应安全，然后我们打算考虑更广泛的电气化市场。”

UKBIC 董事总经理 Sean Gilgunn 表示：“我们很高兴欢迎 Volklec 加入 UKBIC 并成为他们在英国汽车工业中心的启动基地。我们的专用设施是企业可以按照转向工业生产所需的规模开发电池制造工艺的地方。该协议标志着 Volklec 制造电池之旅的开始，该电池有可能在未来几年扩大规模，我们很自豪能够在其发展的初始阶段为该业务提供支持。批量生产电池对于确保英国从能源向净零转型的繁荣至关重要，该协议进一步证明了 UKBIC 对电池生态系统的独特价值。”