距离宾利确认将用插电式混合动力双涡轮增压 V-8 发动机取代最近退役的 6 升 W-12 发动机仅一周，该公司告诉我们，该发动机将产生“超过 740 马力”。事实证明，这是一种故意轻描淡写的说法，因为修改后的欧陆 GT 的第一张预告图片伴随着确认，它将产生 771 马力和 737 磅英尺扭矩的峰值。

这些数字将使这款新车成为迄今为止最强大的公路行驶型大陆汽车，并且遥遥领先。最新一代的Conti GT Speed拥有 650 马力和 665 磅英尺的扭矩。这就是我们应该积极鼓励的通货膨胀。

还有很多未知数。宾利尚未发布新动力装置的任何性能声明，最重要的是，也没有发布重量数据。考虑到插电式混合动力系统增加了额外的质量，这一数字似乎肯定会增加，其中包括未说明尺寸的电池，但仍能够提供声称的 50 英里的电动汽车续航里程（毫无疑问，根据欧洲乐观的 WLTP 测试协议）。我们还需要等待了解峰值充电速度。

但我们可以从大众集团已经发布的其他密切相关的产品中推断出更多细节，包括即将推出的兰博基尼 Urus SE和保时捷 Panamera Turbo E-Hybrid。与它们一样，宾利几乎肯定会在其内燃机和变速箱之间配备一台电动机（可能与即将推出的 Conti GT 相同的双离合变速器），然后将驱动力传递到所有四个车轮。宾利还确认新款欧陆将配备四轮转向系统、48伏机电防侧倾系统以及包括扭矩矢量控制在内的全轮驱动系统。

尽管在附图中进行了伪装，但宾利所描述的第四代欧陆似乎是即将退役的第三代车型的改款。鉴于宾利此前承诺到 2026 年实现全系列混合动力，我们可以有把握地预计 PHEV 动力总成将在该系列的其余产品中迅速普及。