中国汽车巨头比亚迪的最新产品名显得非常有信心，比亚迪将其新型插电式混合动力皮卡车命名为“Shark”。值得注意的是，Shark 不会在美国销售。它将在墨西哥边境以南出售，比亚迪计划在未来几个月内在那里建造一个新的生产基地。这是该公司的第一款卡车，也是在中国本土市场以外推出的首款产品。

墨西哥对比亚迪的全球战略越来越重要，因为该公司的目标是在北美站稳脚跟，尽管该公司近几个月明确表示不打算很快进入美国市场。

因此，Shark 将不会在美国上市，但会在墨西哥上市，起价约为 54,000 美元（899,980 比索）。中型 Shark 混合动力车将直接针对丰田Hilux 和日产 Navarra 等全球主要汽车厂商。在美国，比亚迪 Shark 将与丰田 Tacoma、雪佛兰 Colorado、日产 Frontier 和福特 Ranger 等中型皮卡中坚力量竞争。

发挥设计力量，打造个性化、功能化皮卡

作为一款中大型皮卡，比亚迪SHARK轴距达3260毫米，轴距比高达59.7%，保证了宽敞、豪华的乘坐体验。在比亚迪设计总监 Wolfgang Egger 的指导下，该车的设计从鲨鱼中汲取灵感，将未来技术与原始动力无缝融合。车头采用全长LED灯，让人想起鲨鱼张开的嘴巴，散发着凶猛而迷人的气息。它的侧面比例以流畅的身体线条为标志，反映了鲨鱼在深水中的优雅动作。尾部，贯穿式尾灯的设计灵感源自鲨鱼尾鳍，优雅地凸显了自然与科技美学的融合。

内饰设计由比亚迪室内设计总监Michele Jauch-Paganetti从宇宙飞船控制台中汲取灵感。比亚迪SHARK的座舱配备10.25英寸液晶仪表板和12.8英寸自适应旋转屏幕，为功能性和现代氛围树立了新标准。此外，后排座椅具有27度的倾斜角度，彻底改变了皮卡后拖车的传统设计，在智能座舱中融合了舒适性和豪华技术。

利用新能源技术增强皮卡的多功能性和可靠性



比亚迪SHARK的核心技术DMO超级混合动力越野平台是一项革命性的创新，将坚固的SUV越野能力和安全特性与皮卡的舒适性无缝结合起来。同时保持令人印象深刻的能源效率。该技术创新性地集成了专为混合动力设计的非承载车架、全球首个纵向EHS驱动总成、Cell to Chassis（CTC）技术、专为皮卡设计的后轮驱动总成以及前双横臂独立悬架和后端，完美平衡性能和舒适性。

动力方面，比亚迪SHARK采用后驱专用动力总成、EHS电混系统、1.5T大功率发动机，峰值功率超过430马力，相当于4.0L V8发动机。其0至100公里加速仅需5.7秒，远超同级别皮卡其他车型。

此外，凭借智能电动全轮驱动技术，比亚迪SHARK可以在毫秒内精确调整前后轮之间的扭矩分配，以在不同路面上保持最佳附着系数。强劲的动力与精确的电子控制相结合，标志着传统燃油全轮驱动系统的范式转变，为寻求越野冒险的皮卡用户提供了更高水平的可靠性和易用性。

DMO技术还有助于皮卡克服能源消耗增加和环境污染的难题。与同级其他燃油动力皮卡相比，比亚迪SHARK即使在低电量运行时也能降低40%的油耗，重塑了皮卡作为高能耗车辆的认知。

比亚迪SHARK作为插电式混合动力车型，拥有燃油和电力双动力模式，续航能力出色。 NEDC工况综合续航里程达840公里，纯电动续航里程达100公里，轻松满足城市通勤和州际出行。

除了卓越的性能和驾驶体验之外，比亚迪SHARK还优先考虑最高的安全性。通过CTC技术将超高安全性刀片电池与高强度钢架融为一体，提供强大的保护。刀片电池既作为能源单元，又作为结构部件，通过多层防御增强电池和车辆的安全性。此外，车身扭转刚度提高了 22%，显着增强了操控性和稳定性，增强了在具有挑战性的越野地形上的可靠性。

比亚迪SHARK拥有前后双横臂独立悬架系统，平衡驾驶敏捷性和乘客舒适性，提供无与伦比的驾乘体验。基于DM超级混合动力技术架构，电机驱动模式涵盖80%以上的综合工况，让您的旅途宁静顺畅。比亚迪SHARK还为每个用户的个性化需求提供了增强的扩展性和更广泛的改装机会。凭借VTOL（车辆到负载）功能，车辆变身“移动电站”，满足各种户外用电需求和场景，为皮卡爱好者带来更多便利和享受。

借助智能技术，提升皮卡的精致度和便捷性



比亚迪SHARK智能座舱以智能技术为引领，可融入广阔多样的生态系统。凭借语音控制功能，用户可以通过简单的语音命令轻松管理驾驶模式、调节空调设置、控制音乐播放等智能操作，大大提升驾驶的便利性和舒适性。

借助比亚迪云服务，用户可以通过移动设备远程管理车辆，轻松实现预启动空调、调节座椅通风和加热等个性化设置。此外，比亚迪SHARK引入NFC数字钥匙技术，让用户无需物理钥匙，仅使用智能手机或其他智能设备即可访问车辆，从而增强智能新能源汽车体验。

平视显示功能的应用保证了驾驶员能够随时获取重要的驾驶信息，从而显着提高驾驶安全性。此外，车辆还配备了540度超广角全景摄像头，使驾驶员能够观察周围环境和车辆底部，简化越野时的路径选择。

比亚迪SHARK开启品牌全球新能源皮卡时代

二十多年在新能源汽车领域的深厚底蕴，比亚迪SHARK新能源智能豪华皮卡成为可持续发展与科技的灯塔，树立新能源新标准皮卡行业。未来，比亚迪SHARK将登陆更多国家和地区，为全球用户带来革命性的驾驶体验。

比亚迪一贯秉承“科技为本、创新为本”的发展理念。在全球化战略的指引下，比亚迪正在加速新能源汽车在多个国家的普及。目前，其新能源汽车足迹已覆盖日本、德国、澳大利亚、巴西、阿联酋等80多个国家和地区，在各个市场取得丰硕成果，引领全球汽车行业技术创新浪潮。