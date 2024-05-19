新款Genesis电动 SUV 将于明年年底投产，并将与凯迪拉克凯雷德和路虎揽胜展开竞争。 Genesis 预计其首款全尺寸电动 SUV 将对该品牌产生重大影响，因为它希望超越豪华竞争对手。

Genesis 在三月份推出 Neolun 概念车后预览了更大的电动 SUV 。据Genesis介绍，这款全尺寸电动SUV具有“超越传统标准的创新”。

换句话说，它有望让 Genesis 在竞争中领先一步。 “它是永恒设计和精致工艺的缩影，”Genesis 创意官 Luc Donckerwolke 解释道。

以“简约设计”为特色，概念设计简单而纯粹。它没有不必要的线条或添加的细节来扰乱现代设计。

由于增加了客车车门并且没有 B 柱，设计从车身无缝延伸到车顶。

该设计还创造了宽敞的内部空间。凭借先进的“声音架构”，每个扬声器都经过精心布置，沉浸式音频体验让人想起音乐厅。据韩国汽车博客报道，我们可能会比预期更早看到量产版本。报告指出，Genesis（现代汽车集团）将于 2025 年 12 月开始生产这款全尺寸电动 SUV。

这款大型电动 SUV 预计将以 Genesis GV90 的名称上市。作为美国最受欢迎的细分市场之一，Genesis 预计 GV90 将对品牌产生重大影响。

现代汽车（包括起亚和 Genesis）的目标是到 2030 年成为三大电动汽车制造商。该公司的目标是到本世纪末在全球销售 200 万辆电动汽车，预计将在下一代平台上推出 13 款新车型。