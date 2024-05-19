科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.05.13-2024.05.19）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

尽管以东南亚为目的地的出海热潮正如火如荼的进行中，现阶段，东南亚却也开始在“海外新兴市场”接连下注。

本周早些时候，有消息表示，新加坡主权财富基金GIC正在大举押注拉美地区的基础设施建设，并重点把目光投向其中规模相对较小的科技企业。消息指出，目前，在全球范围内，GIC已把其针对基础设施方向投资的12%的部分分配给了拉美地区——而巴西和墨西哥将成为这里的重中之重。

作为背景，今年早些时候，面对另一大新兴市场印度，来自马来西亚的国投机构国库控股（Khazanah）也开启了其加码行动，其表示有望领投印度廉价连锁酒店品牌Oyo的4亿美元融资。而在此之前，该机构在印度的投资笔数已达到26笔。

当然，也不仅仅只是上述区域。现阶段，在以中东等为代表的其他正在崛起的科技生态，包括Gobi Partners在内，来自东南亚的身影显然也在其中逐渐多了起来，并通过自身在当地所积累的、并且已经得到验证的丰厚经验和资源，以为这些新兴区域注入更多活力。而自然而言地，在这些市场地区，除了这些熟悉的身影，另一些似曾相识的模式也正于此不断得到体现。

在更早之前，面对刚刚崭露头角的东南亚市场，有不少声音指出这里正在重现出一些“海外”的发展模式，随着更多东南亚探索步伐走向海外，未来，或许也能见到更多的“Copy from SEA”剧本从那些更新的市场中呈现。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

最后笔者也想在此强调，下周我们也即将迎来本年度BEYOND Expo活动的到来，期待能够为大家带来更多精彩内容！也期待与大家再次相遇！

产业&动态

Steam 在越南被封禁：据 GamesIndustry.biz 最早报道，知名 PC 游戏平台 Steam 在越南遭到了封锁。目前尚不清楚封锁原因，但 GamesIndustry.biz 推测可能与“Valve 的商业行为”有关。越南媒体 Vietnam.net 则指出，封锁可能与当地游戏开发商的维权行动相关。由于 Steam 平台拥有海量游戏，且无需经过越南政府审批，而越南本土游戏开发商的作品则需要经过严格的审查，这导致了本地游戏难以与 Steam 平台竞争。越南玩家反映所有互联网服务商都已封锁了 Steam 的客户端和官网，玩家无法正常访问。

中兴通讯携手True联合创新，在泰国打造更高性能、更绿色的5G网络：近日，中兴通讯携手泰国True运营商，宣布在全球市场首次应用新一代12TR UBR超带宽射频产品。这一联合创新旨在帮助泰国打造更优质的电信基础设施，以满足蓬勃发展的旅游业需求。为应对5G规模部署带来的挑战，True与中兴通讯应用新一代12TR UBR超带宽射频产品和AI节能PowerPilot解决方案，大大提高了True的网络效率，预计每个基站的模块数将减少83%，设备重量减少60%，站点能耗降低，向用户提供更高性能、更优质的网络。基于联合创新应用，Ture单站点每年预估可节省大约3820 kWh能耗，约合1910 kg的碳排放，促进泰国绿色基础设施和可持续生活方式的建设。

雅迪电动车全球第 8 个智能产研基地在印尼奠基，年产能 300 万台：5 月 13 日，雅迪印尼智慧工厂奠基仪式举行，这是雅迪在全球的第 8 个智能产研基地。雅迪官方表示，新工厂预计总投资达 1.5 亿美元，并将于 2026 年建成，届时将拥有 27 公顷的总面积和高达 300 万台的年产能。工厂将涵盖焊接、涂装、电机等核心生产工艺，标志着雅迪在东南亚地区的产研品质、生产效率及海外运营能力将全面提升。

捷途最快有望本月在马来西亚和印尼上市：捷途高管日前对动点国际（TNGlobal）表示，公司计划最快本月在马来西亚和印尼市场推出汽车产品。捷途汽车执行副总代立红表示，“我们将从汽油车开始，然后是混动车型···”他指出，东南亚是捷途的主要市场、捷途正在关注印尼和马来西亚、捷途的品牌和汽车的定位适合东南亚的地理特征。

科大讯飞在新加坡设立区域总部：据悉，科大讯飞将在新加坡设立区域总部，以促进东南亚市场发展。科大讯飞表示，其已在新加坡建立云平台全球站，并与新传媒和新加坡教育部合作——其中包括学生学习平台项目，该项目已在62所中小学进行了试点。

投融资

碳管理平台Jejakin获得270万美元融资：Jejakin成立于2018年，主要基于人工智能和物联网技术的解决方案，为企业提供与碳项目相关的计算、分析、检测以及浏览等一系列内容，帮助其实现零排放目标（该平台也自称为印尼的首个碳管理解决方案）。

酶筛选平台Allozymes获得1500万美元融资：Allozymes由NUS（新加坡国立大学）的两位科学家创立于2019年，旗下拥有一个酶筛选平台，每天可从中分析超2000万个变体，从而以此开发适合特定工业应用的酶。

此外，据透露，Allozymes目前也正基于人工智能和机器学习算法技术开发综合酶数据库，从而推进面向不同行业的生物催化解决方案的开发。而从这一点出发，基于其高效的筛选能力，Allozymes表示，公司的目标是建立世界上最大的酶数据库。

金融科技公司Osome获得1700万美元融资：Osome由连续创业家Victor Lysenko成立于2017年（此前曾为Rocketbank和Darberry的联合创始人），是一家致力于帮助中小微企业（尤其是电商公司）的公司注册、会计、报税、工资发放等管理流程完成数字化转型的人工智能SaaS平台（包含iOS和安卓端的应用）。

观点&观察

新加坡主权财富基金，继续在拉美下注：动点出海获悉，据媒体援引新加坡主权财富基金GIC首席执行官Lim Chow Kiat发言表示，该机构正在大举押注拉美地区的基础设施建设，并把目光投向其中规模相对较小的科技企业。

据悉，就行业领域而言，GIC会更偏向于发电/输电、电信、交通运输等领域。Lim表示，目前，在全球范围内，GIC已把其针对基础设施方向投资的12%的部分分配给了拉美地区。其中，巴西和墨西哥成为这里的重中之重。