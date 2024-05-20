矿业公司淡水河谷 (Vale) 正在寻求卡特彼勒 (Caterpillar) 提供这款大型 240 吨电动运输卡车，以期到 2030 年减少其矿山的碳排放。

卡特彼勒 (Caterpillar) 和淡水河谷 ( Vale)签署了一项协议，这家巴西矿业公司将测试 793 BEV（上图）等重型电池电动矿用卡车，以及 V2G/V2x 能量传输系统和乙醇动力卡车。此次测试将帮助淡水河谷做出更好的设备选择，以实现到 2030 年直接和间接碳排放量减少 33%、到 2050 年消除 100% 净排放量的目标。

如果这听起来很奇怪，请考虑一下巴西的大多数汽车和卡车都使用纯乙醇/乙醇(E100) 或“汽油醇”(E25)。“我们正在开发一系列方案来使淡水河谷的运营脱碳，包括电气化和在矿山中使用替代燃料。将采用最可行的解决方案，”淡水河谷能源和脱碳总监 Ludmila Nascimento 解释道。 “我们相信，乙醇具有为 2030 年目标做出贡献的巨大潜力，因为它是一种已在巴西大规模采用的燃料，拥有成熟的供应网络，并且需要与制造商建立积极的合作伙伴关系。我们团结一致支持他们实现这一目标。”

淡水河谷将在米纳斯吉拉斯州的运营中心测试 240 吨 Cat 793 电动运输卡车，并在未来两到三年内将能源传输解决方案在帕拉州的淡水河谷运营中心进行类似测试。卡特彼勒和淡水河谷还同意就现有 ICE 动力资产的双燃料（乙醇/柴油）解决方案的可行性进行联合研究。

淡水河谷自称是全球最大的铁矿石和镍生产商，并表示承诺投资 40 亿至 60 亿美元以实现 2030 年目标。

在 2022 年首次亮相期间，Cat 793 运输卡车在该公司图森试验场的 4.3 英里测试跑道上进行了展示。在那里，这辆重 240 吨的卡车满载时的最高时速超过 37 英里/小时（60 公里/小时）。进一步的测试包括装载卡车以 7.5 英里/小时的速度爬升 10% 的坡度，行驶一公里，然后卸载并掉头下坡，在下坡过程中使用再生制动将能量回馈到电池中。