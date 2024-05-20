智能手机品牌总出货量同比增长 4%：与 2023 年同期相比，2024 年第一季度，智能手机厂商在印尼的出货量增长了 4%。

vivo 强势回归，夺得季度冠军：时隔三年，vivo 再次夺得印尼智能手机市场出货量冠军，市场份额达到 19.2%。

小米出货量大涨：小米出货量同比增长 55%，排名第二。

200-399 美元价位段表现强劲：200-399 美元价位段的智能手机出货量增长了 37%，主要由三星引领。

5G 手机快速普及：5G 智能手机出货量同比增长 77%，这主要得益于 200-399 美元价位段的强劲表现。

根据 Counterpoint 发布的季度印尼智能手机追踪报告，得益于手机品牌厂商积极备战斋月期间的销售高峰，2024 年第一季度，印尼智能手机出货量同比增长 4%。

迎战斋月促使新品上市：为了满足斋月（3 月）激增的换新需求，智能手机厂商在年初就发布了大量新品，新款智能手机出货量同比增长高达 183%。

促销活动种类繁多：各大零售渠道纷纷推出促销活动，例如 Erafone 不仅提供智能手机折扣，还赠送配件、物联网产品以及电子优惠券。官方线上商店、电商平台以及社交媒体（X、Instagram、TikTok、Facebook）等渠道也都在积极宣传促销活动。近年来，线下实体店的数量也在不断增加，其中包括独立的多品牌商店以及 OPPO 和 realme 等品牌不断扩大的官方专卖店，市场竞争日趋激烈。

高级分析师 Febriman Abdillah 在谈到斋月购物季时表示：“印尼消费者习惯于在斋月和开斋节期间增加开支，其中也包括升级换代智能手机。鉴于去年斋月购物季需求旺盛的情况，今年厂商们提前在斋月节之前发布了新品。消费者对此举表示认可，因为许多新上市的智能手机还伴随限时抢购的促销活动。”

印尼智能手机品牌格局变化

vivo 强势回归：经过三年的蛰伏，vivo 凭借改善后的分销渠道和积极的营销策略，王者归来，拿下 19.2% 的市场份额，重登印尼智能手机出货量冠军宝座。Y 系列手机（包括新款 Y100 和 Y03）是 vivo 本季度出货量增长的主要动力。此外，Eraspace、Tokopedia、Blibli、Shopee 和 Lazada 等线上渠道的促销活动，以及与 Kredivo 和 Spectra 等金融科技品牌合作的分期付款优惠，也刺激了消费者购买 vivo 手机的兴趣。

小米后来居上：小米出货量同比增长 55%，排名第二。本季度，小米通过快速迭代更新机型并提供价格优惠来提振销量。Redmi Note 13 系列、Redmi A3、Pocophone X6、X6 Pro 和小米 14 是本季度小米热销的机型之一。同时，小米牢牢占据了 200 美元以下价位段的领导者地位，市场份额达 21%。

OPPO 和三星出货量下滑：由于低端市场（低于 200 美元）出货量减少，OPPO 和三星的出货量同比下降。

realme 后劲乏力：realme 在所有价位段的出货量均有所下降。realme 12 系列需要更多时间才能在高端价位段站稳脚跟，同时错过了去年热门的 GT 系列。

中端市场蓬勃发展：200-399 美元的中端市场在 2024 年第一季度同比增长 37%，市场份额达到 27%。这主要得益于小米、三星和 vivo 等厂商推出的新品，例如三星 Galaxy A15、Galaxy A25、vivo Y100 和 Redmi Note 13 系列等。

5G 手机快速普及：5G 智能手机出货量同比增长 77%，占总出货量的 29%。vivo 和 OPPO 引领了这一增长，合计市场份额为 39%。其中，200-399 美元价位段的 5G 手机增速最快，占 5G 手机出货量的 57%。由于 5G 网络扩张缓慢，一些厂商仍计划继续在印尼市场推出 4G 智能手机。

Abdillah 表示：“随着印尼宏观经济状况的改善，预计智能手机需求将持续增长，尤其是中端市场（200-399 美元）将继续保持强劲势头。此外，手机厂商可能会继续推出搭载新技术的智能手机，例如人工智能功能和新型摄像头系统。”