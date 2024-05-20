埃隆·马斯克日前宣布，脑机接口公司 Neuralink 正在接收第二位植入者申请，该试验可以实现意念控制手机和电脑。

Neuralink 去年宣布将招募首批人体临床试验参与者，目标人群为因颈椎脊髓损伤或肌萎缩性侧索硬化症（ALS）导致四肢瘫痪的患者。植入 Neuralink 装置的患者将能够仅靠意念控制电脑和手机，Neuralink 的首款产品也因此被形象地命名为“心灵感应”（Telepathy）。

今年 3 月，Neuralink 对其首位脑机芯片植入受试者诺兰·阿博（Noland Arbaugh）的近况进行了直播，并表示这位四肢瘫痪的男子已经能够通过意念玩游戏，例如《文明》、国际象棋。

在直播中，他描述了自己是如何学习使用脑机的，“我会尝试移动我的右手，向左、向右、向前、向后，然后，从那里开始想象光标在移动”。他还补充说，他觉得自己很幸运能成为 Neuralink 首位测试者：我甚至无法形容能够做到这一点有多酷。

根据诺兰与 Neuralink 的协议，他会在植入设备后 1 年内向公司提供数据，之后他们会讨论下一步是否要停用或者移除设备。

然而就在前不久（5 月 9 日），Neuralink 在一篇博客文章中写道，该公司为首位人类患者植入的设备出现了机械故障，这对该公司来说是一个挫折。好在他们通过一系列软件修复措施弥补了这一问题，产生了“迅速而持续”的改进，现在已经超越了诺兰的“初始性能”（initial performance）。

对此，从事脑部植入物研究的圣路易斯华盛顿大学医学院神经外科医生埃里克·勒萨特（Eric Leuthardt）表示，工程师和科学家们没有意识到的一点是，大脑在脑内空间的移动程度有多大，仅仅是点头或突然移动头部就会导致几毫米的扰动。另外一个潜在的问题是，由于动物的大脑较小，电极不会像在人体内那样移动。尽管 Neuralink 已经在动物身上进行了广泛的测试，但终究与人体实验不同。