彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）对苹果进入 AI 时代的表现作出了评论。

苹果在生成式人工智能竞赛中一筹莫展（flat-footed），如果它想迎头赶上，就必须改变策略。

古尔曼称苹果正面临着蒂姆·库克 CEO 任期内最大的挑战：必须在人工智能领域后来居上并取得胜利。

苹果的主要优势在于：资金、人才和强大的平台，但这需要苹果对其战略做出重大改变，也需要其人工智能竞争对手提供一些帮助。

尽管苹果可能不同意，但该公司与人工智能相关的功能（如 Siri）一直受到过度依赖 iPhone 本身处理信息和缺乏数据收集的阻碍。苹果是有意这样做的，这也是其保护隐私和安全努力的一部分。但它们并不总能带来最佳体验。

苹果将在 6 月 10 日举行的 WWDC 全球开发者大会上发布新的生成式 AI 功能，除端测 AI 功能外，也将提供云端在线 AI 服务。

古尔曼称苹果将改进 Siri 的语音功能，使其更具对话感，并增加帮助用户处理日常生活的功能 —— 该公司称之为 “主动智能”，包括：

自动总结 iPhone 上的通知

快速提供新闻文章概要

转录语音备忘录

改进自动填充日历、推荐应用程序的现有功能

以 AI 编辑的方式增强照片

其中一项重要的缺失是聊天机器人：苹果的生成式 AI 技术还不够先进，不足以发布自己的 ChatGPT 或 Gemini，因此将与 OpenAI 合作，在 iOS 18 中引入 ChatGPT 的技术。

古尔曼认为这仅仅是权宜之计，苹果最终必须摆脱合作方式，建立自己的聊天机器人，并将其深度集成到公司的产品中。

苹果需要在软件的迭代速度上加快脚步，但至少在明年，苹果还没有加快 iOS 发布周期的计划。

将 iPad 与 Mac 区分开来的错误尝试

iPad Pro 的芯片比 Mac 系列的大部分产品都要好，新键盘保护套也非常棒，屏幕更是让苹果笔记本电脑的显示屏望尘莫及。然而，iPad 的软件仍然是一个薄弱环节，这都是苹果公司的错。

古尔曼认为苹果现在应该：

为 iPad 提供更好的操作系统，并使其能够运行 Mac 应用程序

为 Mac 配备触摸屏和 iPad Pro 的全新 OLED 显示屏

这两款设备仍可能有所不同：Mac 拥有更强大的芯片、更大的显示屏、内置键盘和触控板、适合繁重工作的风扇、更多的接口和更好的续航；iPad 则更便携、更适合玩游戏、更适合看视频，而且是一款可以拍摄照片和视频的设备。

苹果寄希望于亚洲市场使 Vision Pro 取得成功

古尔曼称 Vision Pro 在美国的表现还算不错，但真正的考验可能是当它进入虚拟现实技术更流行的市场。苹果正在培训海外零售员工销售 Vision Pro，最初的海外市场包括中国、韩国、日本、香港、新加坡、加拿大、澳大利亚、英国、法国和德国，将在 6 月份的 WWDC 全球开发者大会之后开始推广。

日本和其他亚洲国家的消费者可能对这款融合了虚拟现实和增强现实技术的混合现实头显有更高的舒适度要求。