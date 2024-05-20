本田继续押注氢能源，推出了由宇宙中最丰富的元素提供动力的新型 8 级卡车。这款概念车是该汽车制造商今年早些时候推出的氢燃料电池 SUV的一部分。与此同时，燃料价格飞涨，氢在运输领域的前景也岌岌可危。

该卡车采用本田的三个新型燃料电池系统，这些系统目前正在该公司与通用汽车位于密歇根州布朗斯敦的合资企业燃料电池系统制造公司生产。本田将燃料电池系统定位为过去十年与通用汽车共同制定的氢业务战略的核心，该系统的耐用性是前几代产品的两倍，但成本却是前几代产品的三分之二。

氢燃料电池使用压缩氢作为燃料，释放水蒸气作为其唯一的排放物。许多汽车制造商最近利用该技术在 重型汽车 和 移动发电机开发方面的优势 ，并将其作为进一步摆脱污染性燃气动力汽车并实现自己的气候目标的一种方式。

氢气的体积能量含量较低，这使得储存氢气成为一项挑战，因为它需要高压、低温或化学过程来紧凑储存。克服这一挑战对于轻型车辆非常重要，因为它们的燃料存储尺寸和重量通常有限。

但由于价格高昂和加氢基础设施薄弱，氢也是一项风险极高的投资。目前可供销售的氢动力汽车屈指可数，由于加州对加油站的投资不多，大部分市场集中在加州。但即便如此，情况看起来也相当严峻，壳牌今年早些时候宣布将关闭其在加利福尼亚州的全部七个加氢站。

根据氢燃料电池合作伙伴关系的数据，2024 年第一季度美国销售了 223 辆新氢燃料电池汽车，比去年同期下降了 70%。

尽管如此，本田仍然看好氢能，特别是在商用车方面。它有一个现成的合作伙伴——通用汽车，该公司也在致力于其燃料电池技术的许多应用。