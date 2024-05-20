据 Kedglobal 报道，LG 电子终止了与 Meta 在扩展现实（XR）领域的合作。此前，双方于今年 2 月达成协议，将共同开发包括虚拟头显在内的 XR 设备。

知情人士称，LG 目前正在寻求新的合作伙伴，为其计划明年发布的 XR 设备提供操作系统和软件。据知情人士透露，亚马逊成为潜在合作对象。

今年 2 月底，马克·扎克伯格访问了韩国首尔，与 LG 电子首席执行官 William Cho 以及 LG 首席运营官 Kwon Bong-seok 进行会谈，讨论在 XR 设备领域加强合作。

当时 LG 电子表示，双方领导人同意共同开发下一代 XR 设备，包括一款 XR 头显，并在人工智能设备方面展开合作。LG 和 Meta 声称，他们将分别利用各自的硬件技术和人工智能专业知识，在 2025 年上半年发布一款 XR 头显，并在性能方面超越苹果公司最新的混合现实（MR）头显 Vision Pro。

XR 是一个涵盖虚拟现实（VR）和增强现实（AR）等技术的总称。业内消息人士称，LG 近期中断了与 Meta 在 XR 设备开发方面的合作。

“双方在讨论 XR 设备时存在一些分歧。据我了解，LG 认为合作的协同效应并不明显，因此要求终止合作，” 一位业内人士表示。

业内人士指出，如果合作顺利，LG 将在其新 XR 设备中嵌入 Meta 的操作系统 Horizon，类似于 Meta Quest Pro XR 设备的操作系统。

作为回报，Meta 可以利用 LG 广泛的全球电子产品销售网络和先进的 OLED 面板技术来拓展 XR 设备业务。LG 集团的附属公司，如 LG Display 和 LG Innotek，均是 XR 头显组件领域的领导者。

LG Display 正在研发微型有机发光二极管（OLEDoS）技术，而相机模组制造商 LG Innotek 则是全球高端镜片制造的领导者。

消息人士称，LG 电子已经在为其 XR 头显业务寻求新的合作伙伴。业内观察人士指出，考虑到亚马逊拥有全球超过 2 亿订阅用户的流媒体服务 Amazon Prime，使其成为最有可能的候选伙伴之一。强大的流媒体订阅用户群是 XR 设备成功发布的关键因素。

由于亚马逊没有自己的 XR 操作系统，因此业内人士推测 LG 下一款 XR 头显的操作系统可能会采用谷歌的安卓系统。LG 也可能选择独立开发，因为他们拥有用于电视的 webOS 操作系统。

业内观察人士预计，Meta 可能正在寻求与中国腾讯公司建立 XR 方面的合作关系。

据市场研究公司 IDC 预测，全球 XR 设备市场规模将从今年估计的 182 亿美元增长到 2026 年的 357 亿美元。