越南电动汽车制造商VinFast宣布与博世签署合作协议，VinFast 的欧洲客户可以使用博世在 30 个欧洲国家拥有 700,000 个充电站的广泛网络，并为他们提供自信地在欧洲旅行的自由和便利。

博世和 VinFast 在北美充电服务方面进行了两年的合作，双方携手合作，让欧洲的 VinFast 客户能够通过轻松访问庞大的兼容充电站网络，充满信心地踏上横跨欧洲大陆的旅程。

该协议确保 VinFast 客户能够获得便捷的充电体验，他们可以通过 VinFast 智能手机应用程序或直接通过车辆的集成信息娱乐系统无缝定位、充电和支付。他们的充电和历史记录也完全透明，使他们能够有效地管理充电成本。

由于博世不断创新其充电技术，这种合作关系确保 VinFast 客户处于充电进步的最前沿，并且可以在可用时获得多种选择。他们还可以访问 VinFast 和博世更全面的客户支持系统，解决任何与充电相关的问题。

VinFast Europe 首席执行官 Le Thi Thu Trang 女士表示：“与博世的合作确保我们的客户能够获得可靠且广泛的网络，促进向电动汽车的平稳过渡。我们继续优先考虑客户的需求，这次合作与这一理念完美契合。”

博世东盟副总裁 Martin Knoss 先生表示：“大多数电动汽车驾驶员依赖公共充电基础设施。认识到这一需求，博世不断扩大其全球网络，自 2020 年以来将网络数量增加了六倍。这种合作伙伴关系使我们能够为整个欧洲的 VinFast 客户提供服务，我们预计到 2024 年底，欧洲将拥有总共 850,000 个充电端口，同时还支持他们的充电端口全球扩张的努力。”

除了美国、加拿大和欧洲等成熟市场外，VinFast 正在迅速扩展到亚洲新兴市场，包括印度、印度尼西亚、泰国、菲律宾以及中东和非洲。