小鹏汽车举办了以“开启AI智驾时代”为主题的520 AI DAY发布会，分享AI技术的最新进展，并宣布面向用户全量推送AI天玑系统。此次AI天玑系统的推送将覆盖小鹏汽车所有在售车型，从5月20日 20:00起陆续完成推送。

在此次发布会上，小鹏汽车董事长兼首席执行官何小鹏还宣布了一个重磅消息：“MONA系列首款车型将于今年6月亮相”，并旗帜鲜明地指出小鹏汽车全新市场定位——AI智驾全球开创者及普及者。

端到端大模型量产上车，小鹏汽车开启AI智驾时代

当前，中国汽车市场正在经历从新能源时代到智能化时代的蜕变，而AI技术正是这场科技变革浪潮的引领者。AI技术将颠覆智能汽车原有的进化迭代速度与迭代方式，通过学习人类的智慧，模仿人类的思考决策逻辑，取代传统的人工手写算法规则迭代，以端到端数据驱动算法迭代的方式，进入智能汽车加速进化的AI时代。

AI智驾时代催生了AI智驾汽车，对于小鹏汽车而言，AI智驾汽车具备三个核心特征，分别是主动学习、快速成长、千人千面。其核心在于通过数据投喂和训练无限度规则的AI大模型，来提高对复杂场景的理解、感知和数据决策能力。目前，小鹏汽车已经拥有感知、定位、规划、决策的核心算法研发能力，同时具备车端、云端的数据处理分析能力，可以实现基于实际数据的算法快速迭代，并通过OTA不断给用户提供更高级别的自动驾驶能力。

在智能驾驶方面，小鹏汽车发布国内首个量产上车的端到端大模型：神经网络XNet+规控大模型XPlanner+大语言模型XBrain。

三网合一的深度视觉感知神经网络XNet，通过聚合动态XNet、静态XNet和行业首个量产纯视觉2K占用网络，能够让自动驾驶系统如同裸眼3D。行业首个量产2K纯视觉占用网络，用超过200万个网格重构世界，对现实世界中的可通行空间进行3D高真实度还原，清晰识别静态障碍物的每一个细节，使得感知范围提升2倍，面积可达1.8个足球场大小，能精准识别50+个目标物，让用户如同拥有鹰眼视觉，驾驶时看得更清、更远。

感知之外，小鹏汽车还推出了基于神经网络的规划大模型——XPlanner。XPlanner就像人类的小脑，通过海量数据时刻训练，使得驾驶策略不断向拟人进化，拥有“老司机般的脚法”，使得前后顿挫减少50%、违停卡死减少40%、安全接管减少60%，让用户舒适性、安全性体验都再上新台阶。

引入AI大语言模型XBrain架构后，自动驾驶系统拥有了人类大脑般的理解学习能力，处理复杂甚至未知场景的泛化处理能力大幅提升，对真实物理世界的宏观逻辑的推理能力亦是如此。在XBrain的加持下，自动驾驶系统能够认识待转区、潮汐车道、特殊车道、路牌文字，秒懂各种令行禁止、快慢缓急的行为指令，进而做出兼顾安全、性能的拟人驾驶决策。

基于折算10亿+里程的视频训练、超646万累计公里数的实车测试、超2.16亿累计公里数的仿真测试，小鹏汽车端到端大模型能够做到“2天迭代一次”，在未来18个月内智驾能力提升30倍。2024年第三季度，小鹏汽车的智驾即可实现“全国都能开，每条路都能开”，2025年实现城区智驾比肩高速智驾体验。

此外，何小鹏还在发布会上提及：“2025年，小鹏汽车将在中国实现类L4级智驾体验”，并且小鹏汽车正在全球范围对XNGP端到端的能力进行测试，智驾技术开始走向全球。

此前发布的端到端大模型，再次验证小鹏汽车在AI智能汽车方面具备的体系化能力。为了持续进化，小鹏汽车还明确了在“以智驾为核心的AI技术”方面，2024年将投入35亿元用于智能研发，并新招募4000名专业人才，今后每年还将投入超过7亿元用于算力训练。

AI天玑系统，开启AI智驾时代的第一步

本次发布会上全量推送的AI天玑系统，是小鹏汽车在AI技术应用领域的另一先锋阵地。小鹏汽车智能体验负责人于桐表示，AI天玑系统是行业首个将 AI 技术全面应用于智能座舱与智能驾驶的操作系统，其先进性保证用户“久用不卡顿”。完成升级后，AI天玑系统的平均帧率、首帧跟手性、触摸响应速度均提升30%以上，应用启动速度提升50%。在用户公测中，AI天玑系统的满意度高达97%以上。

全面接入AI大模型后，AI天玑系统将通过AI小P、AI司机、AI保镖三大核心功能，为用户提供更智能的专属车载 AI 助理服务，实现无论智驾或人驾都能拥有更安全、更舒心的驾乘体验。

在智能座舱方面小鹏汽车推出行业首个“全域大语言模型”，将AI大语言模型的推理能力深度融合用车全场景，通过联动车内感知系统和车外环境，为用户提供一个可以主动感知并推理需求的贴心车载助理AI小P。

基于AI大语言模型的深度应用，全新AI小P将具备更高级别的理解能力和需求推理能力。例如，小P约定仅凭一句话即可完成座舱设置，一句“当我驶过此地，请提醒我注意速度”或“我将小憩片刻，20分钟后唤醒我”，AI 小P便就能提供精准服务。小P推理能够通过用户的感受洞悉情感需求，一句“我有点冷”即可理解用户是否需要打开空调。

私人定制的AI司机，拥有AI代驾、AI泊车、AI保镖三大强悍功能，全面覆盖行车、泊车在内的全场景，使得车辆能洞悉外界环境，为驾驶者提供实时信息，确保行车的安全性和便捷性。

当大众尚在讨论自动驾驶的“可行性”，小鹏汽车已经将目光投向了“个性化体验”的未来，全球首发的AI代驾是小鹏智驾迈向“私人定制”和千人千面的第一步。

AI代驾还是行业首个量产的“点到点”超长记忆领航智驾。基于强大的自主学习能力，AI代驾仅需一次学习，系统便可生成定制化的驾驶路线，为用户提供覆盖全程的智能辅助驾驶体验。单个用户最多可存储10条记忆路线，每条路线最长100km。AI代驾已经可以实现“通勤路线0接管0降级”，真正做到了智驾体验媲美人驾。

面对窄小车位等泊车难题，小鹏汽车还发布了全球首个量产免遥控离车泊入&迎宾出库功能——AI泊车，可以轻松做到全自动离车泊入和多场景极速泊车，可泊入车位提升3倍，泊车速度提升50%，侧方位、断头位等复杂刁钻车位也可一把到位。配合手机APP还可随时暂停和继续完成车辆泊入，惬意行泊让用户停车可“多快好省”。

“无AI不智驾”，成为“AI智驾汽车开创者和普及者”不仅仅是小鹏汽车新的宣言，更是小鹏汽车面向下一个十年交出的答卷。

通过对AI智驾汽车的前瞻性布局，小鹏汽车向市场、用户展示AI智驾汽车所带来的体验颠覆、技术革新和效率提升。小鹏汽车始终坚信，技术革新是推动汽车行业智能化转型和创新的原动力。未来，小鹏汽车将建立起更完善的全链路AI技术体系，为更多用户带来极智出行体验。