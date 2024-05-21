Uhnder 公司与华域汽车电子分公司达成协议，双方将合作开发采用数字雷达的 ADAS 技术，以提高所有用户（驾驶员、乘客、骑自行车者和行人）的道路安全。与当今典型的模拟汽车雷达相比，Uhnder 的数字雷达具有优异的感知能力，尤其是在黑暗、雨、雪、雾、灰尘或阳光刺眼等能见度较低的情况下。

华域汽车电子分公司总经理谢斌表示：“Uhnder 的数字雷达代表着传感技术向前迈出的重要一步。 Uhnder 的数字雷达具有高水平的物体和环境识别能力以及远距离探测能力，能够满足下一代 ADAS 的要求，并将显著提高先进安全系统在驾驶应用中的性能。”

准确可靠的雷达

这两家公司将向市场推出准确的雷达，并且确保在同时运行的雷达传感器数量不断增加的情况下雷达依旧能够可靠的运行。随着越来越多的汽车采用改进型 ADAS 系统，每辆汽车的雷达传感器数量和配备雷达的汽车数量预计将大幅增加。Uhnder 与华域汽车电子分公司的合作将创造出下一代 ADAS感知解决方案，该方案可与传统模拟和数字调制雷达传感器可靠共存，同时提供更高对比度、更佳测距和角度分辨率。

Uhnder 公司芯片副总裁马思博（Max Liberman）先生表示：“华域汽车电子分公司正在带领汽车行业的道路安全创新。Uhnder 技术能够实时感知其他雷达的存在并采取规避措施的解决方案，从而减少交通事故，提高所有用户的道路安全。”

业界首个 4D 数字成像片上雷达

2022 年 3 月，Uhnder 公司发布了业内首款汽车 4D 数字成像雷达芯片，与现有模拟雷达相比，数字雷达的分辨率提高了16倍，目标识别性能提高了24倍，对比度提高了30倍。Uhnder 的数字雷达可以清晰地识别横穿马路的行人或护栏旁的骑自行车者，其准确度是传统模拟雷达系统无法达到的。