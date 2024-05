第四届 BEYOND 国际科技创新博览会(BEYOND Expo 2024)于5月22日-25日在澳门举行。BEYOND Expo 2024 以“Embracing the Uncertainties 拥抱未知”为主题,汇聚全球力量、聚焦国际科技进步,成为培育亚洲科技和创新文化的交流平台。BEYOND Expo 2024 以科技为主线,围绕 BEYOND 三大子品牌,呈现独立展区、行业峰会及特色活动等丰富内容,为业界企业和科技爱好者们带来一场前所未有的科技盛宴。

今年中国建筑国际将在气候与低碳科技展区亮相,展示其在建筑领域的深厚实力和创新精神,让参会者近距离感受建筑科技的力量。

秉承着“诚信、创新、超越、共赢”的企业精神,经过四十余年的发展,中国建筑国际已形成“中国内地、香港、澳门、海外”四大业务区块,践行“科技赋能”战略,构建以“科技+投资+建筑+资产运营”四位一体的业务模式。截至2023年底,集团成功进入22个省,80余个城市,基本形成全国布局,在香港、澳门、中国内地和海外先后承建逾1,500项工程。

此外,在现场,我们还看到SQD-Robo Painter 室内喷漆机器人,这个对于建筑过程的科技化,实现了非常好的效率。还有SQD – Robo Follower智能运输机器车,能自动跟随使用者,提供无缝货物运输的智能运输机器车。

中建澳门坚持品牌路线,为社会提供建设、投资、发展、运营全产业链服务。公司与380多家、约1/3的澳门本地建筑企业保持长期合作,为3000多家、约1/4当地建筑业人员提供就业岗位。

公司秉持“繁荣澳门、服务社会”的宗旨,支持特区政府依法施政,为澳门城市建设、经济适用多元、社区民生、融入国家发展大局等奉献了中建力量。

2023年末“远东幕墙”旗下企业成功中标深圳OPPO国际总部大厦(欧加大厦)双曲幕墙分包合约。如果香港中环美利道2号商业项目是双曲幕墙的2.0时代,那么欧加大厦就是双曲幕墙的4.0时代,也是双曲幕墙的天花板。

从中东明珠迪拜,到东方之珠香港。中国建筑兴业旗下“远东幕墙”打造的世界第一高楼——迪拜哈利法塔、业内最难双曲幕墙——香港中环美利道幕墙工程,已成为“一带一路”沿线的两座瞩目地标。

海创智造作为中建香港在内地的产业、技术及人才支持基地,将整合中国建筑国际、中建香港在境内外的优势资源,充分发挥内部合力,以BIM(建筑信息模型)的机电设计、工程咨询等业务为基础,深入探索装配式机电DfMA技术,助力建造业自动化、智慧化、低碳化升级转型。

北京市西城区桦皮厂胡同8号楼(简称桦8项目)焕然一新,原住户满怀喜悦来到即将入住的“新居”参观。据了解,桦8项目为老旧小区“原拆原建”项目,采用中国建筑国际旗下中建海龙科技有限公司(简称中建海龙)原创研发的C-MiC(混凝土模块化集成建筑)技术,仅用3个月时间,便魔术般地将老房子变成了“好房子”。

中国建筑国际将秉承母公司中国建筑集团“生态优先、绿色发展”理念,以公司可持续发展路线图为指导,积极提升企业管治能力,在业务覆盖地区推进环境保护、履行社会责任,不断提升公司可持续发展水平。本次展会体现了建筑科技的魅力。