内容：为积极响应粤港澳大湾区建设重大国家战略，践行央企责任担当，中国土木秉持“立足琴澳、辐射湾区、放眼全球”的愿景，借助中国土木境外工程相关资源、网络等优势，创新开发“工程跨境购”平台（后续简称：eGo），并计划落户横琴，致力于为全球提供与工程相关的采购和数智建造管理平台，着力打造驻澳央企支持横琴深合区发展的示范项目。

本项目致力于为全球工程行业提供工程全产业链及相关产业服务，包括工程设计、咨询、承包、建材、设备、劳务、金融、保险、物流、报关、清关等。eGo将借助互联网技术，为工程相关的供需双方打造一个一站式的购物/销售、服务支持平台，企业入驻平台可以透过平台迅速找到合适自身的项目和企业采购所需服务，解决了以往企业仅凭合作经历、行业推荐寻找供应商、服务商的局面，避免了由于信息不对称或不全面所造成的采购成本增加、效率低下。同时也为本行业的产品及服务提供商架设了流通的新渠道，拓展了多元化业务和国际化市场。随着平台的发展，也将与银行、保险等金融企业合作，打造有效的信用评价体系、风险管控体系和资金支付体系，推动平台跨境结算及投融资更加高效便利。