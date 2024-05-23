公司本着“根植港澳，融入湾区，共享机遇，服务社会”的新发展理念，未来将充分发挥港澳“一国两制”“一中心、一平台、一基地”的独特优势，以及自身“港澳一体化经营”“内外协同发展”的特色优势，积极践行“海外优先”和“1+N”战略，努力打造市场布局合理、业务板块协调、管理科学高效的国际化平台公司。
此外，在本次BEYOND Expo 2024上，中国土木计划举办两场活动：工程跨境购电商平台启动仪式、澳门桥隧高新技术应用讲座。
本项目致力于为全球工程行业提供工程全产业链及相关产业服务，包括工程设计、咨询、承包、建材、设备、劳务、金融、保险、物流、报关、清关等。eGo将借助互联网技术，为工程相关的供需双方打造一个一站式的购物/销售、服务支持平台，企业入驻平台可以透过平台迅速找到合适自身的项目和企业采购所需服务，解决了以往企业仅凭合作经历、行业推荐寻找供应商、服务商的局面，避免了由于信息不对称或不全面所造成的采购成本增加、效率低下。同时也为本行业的产品及服务提供商架设了流通的新渠道，拓展了多元化业务和国际化市场。随着平台的发展，也将与银行、保险等金融企业合作，打造有效的信用评价体系、风险管控体系和资金支付体系，推动平台跨境结算及投融资更加高效便利。
内容：中国土木作为中国最早的四家外经企业之一，四十五年来一直坚守在国际工程行业的引领者行列。当今世界，科技创新风云迭起，工程建筑业数字化和智能化，进入快速发展阶段，各类新兴技术正驱动“数字新基建”与“传统基建”加速融合。中国土木结合“澳门大桥”、“澳门轻轨延伸横琴线”等海外工程主营业务，应用互联网、大数据、云计算、5G、AR、VR、AI，引入4D-BIM、IOT、GIS、MIC、QD690等高新产业技术、装备、材料、工艺，积极打造数智建造管理系统平台与e-Go工程跨境购电商平台，扛起创新引领责任，为推进数智赋能工程建筑企业适应时代、转型升级发展注入新活力。