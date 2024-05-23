CALLUM SKYE 是英国设计和工程公司CALLUM完全自主开发的首款自主品牌汽车。

这款开创性的高性能全轮驱动多地形电动汽车于 2023 年 11 月发布，获得了全球一致好评。第一辆运行原型车将在免费参加的活动中在 Edward Sexton 的商店外展出，以庆祝汽车制造商和裁缝共同拥有的悠久历史。

SKYE 旨在提供令人兴奋和有益的公路和越野驾驶体验，旨在确保为挑剔的冒险家提供最大的功能、精致和美观。作为一款全电动汽车，它由 42kWh 电池供电，预计续航里程为 170 英里，并且可以选择指定超快速充电电池，在 10 分钟内充满电。它的长度为 4,047 毫米，宽度为 1,900 毫米，重量仅为 1,150 公斤，拥有跑车性能，可在 4 秒内实现 0-60 英里每小时的加速。

“CALLUM SKYE 设计大胆，设计精美，制作精良，工艺精湛。萨维尔街 (Savile Row) 世界领先的定制服装店也是如此。我们迫不及待地想看到并听到活动参观者的反应，他们将是第一个亲眼目睹 SKYE 的人，” CALLUM董事总经理 David Fairbairn 说道。 “紧凑、功能强大且极其美观，我们相信 SKYE 外观的这种表现形式将引人注目，因为我们邀请那些有兴趣委托 CALLUM SKYE 的人预订他们的建造位置。”

在首次亮相之前，CALLUM 分享了 SKYE 内饰设计意图的渲染图。精致的2+2封闭式客舱使其在同类产品中脱颖而出。时尚的柱状中控台桥配有触觉旋转触摸屏表盘，可以轻松控制 HVAC 和其他关键功能。仪表板的设计十分克制，注重功能性。其中央触摸屏支持 Apple CarPlay 和 Android Auto。

前面有两个舒适的运动座椅。后部有一个适合儿童的长座椅：多功能且灵活，可以拆卸以创建可配置的装载空间。通过铰链尾门进入，存储区域足够大，可以运输长周末的行李，以及各种运动、生活方式和户外追踪设备。