中国太平保险集团有限责任公司以BEYOND生命科学战略合作伙伴身份，再次亮相 BEYOND Expo 2024 ， 这标志着中国太平与BEYOND Expo的合作迈入了第四个年头 ， 彰显双方在推动生命科学领域发展上的坚定决心与深远影响。

此次合作，中国太平将和BEYOND组委会共同策划生命科学板块各项活动， 不仅将携手BEYOND组委会精心策划生命科学峰会的丰富内容，更将力邀全球生命科学领域的领军企业和权威专家共襄盛举， 与参会嘉宾共同探讨并深入交流生命科学领域的最新动态和热点议题 ，共同见证生命科学的无限可能。

同时，中国太平将在生命科学展区精彩亮相。 本次参展，中国太平将全面展示在医康养生态圈、保险科技及绿色保险等领域取得的成果和未来发展规划， 打造涵盖大养老与大健康的“保险+”现代客户服务生态圈，助力满足大湾区居民保险保障需求。

中国太平发挥长期跨境经营、经营机构和服务网络覆盖三地的优势，深入实施粤港澳大湾区建设三年行动计割，致力成为金融支持大湾区建设的中坚力量和排头兵。2023年，集团在大湾区保费规模上500亿元台阶，占集团总保费比重超过22%;区域个人客户达678万，围体/构客户达到14.5万家。继“澳车北上”后，“港车北上”又开出行业首单，跨境机动车辆保险市场份镇保持领先。

顺利承接运营横琴粤澳合作中医药科技产业园，运营质效明显提升。在香港创新推出首款人民币保险产品和首款大湾区养老门诊险，发布“港人湾区养老太平方案”并引起积极反响。发起设立香港金融交易及服务有限公司并正式揭牌，积极助力大湾区金融互联互通。

另外，太平特色养老服务体系在打造：广州木棉人家正式投运，北京玉兰人家试运营，三亚海棠人家全面开业，成都芙蓉人家竣工验收，重资产养老社区“东南西北中”区域布局基本完成;上海梧桐人家入住长者突破1,000人，老社区运营进入到里程碑陪段。昆明古滇山茶人家成功落地，中资产项目实现突破，在“保险+大养老”方面，逐步发展成为“重中轻”相结合的模式，集团“自建+合作”养老社区共计56家、覆盖22省(直辖市)46市，自建自营养老床位数突破1万张，初步建成区域广覆盖、产品多层次、客户可跨境的具有太平特色的养老服务生态。