作为商用车行业的两大领先企业，沃尔沃集团与戴姆勒卡车共同致力于引领软件定义重型商用车的数字化转型。为进一步加强合作，两家公司已达成初步协议，将成立合资公司，共同开发通用的软件定义车辆平台和专用卡车操作系统，为未来软件定义商用车奠定基础。

目标是使新合资公司成为标准化硬件和软件的领先开发商。该技术基础将使沃尔沃集团和戴姆勒卡车公司以及其他潜在合作伙伴能够为其产品提供差异化​​的数字车辆功能，最终提高客户效率和体验。

沃尔沃集团和戴姆勒卡车打算在合资企业中成为 50/50 的合作伙伴，该合资企业将作为独立实体运营，而沃尔沃集团和戴姆勒卡车将继续在所有其他业务领域成为竞争对手。在向二氧化碳中和驱动技术转型已经投入大量资金的背景下，数字技术开发合作对于在可行的时间范围内最好地满足发展目标和客户期望变得更加重要。

该合资企业总部设在瑞典哥德堡，将两家公司的现有资产和资源整合到新组织中。双方股东的目标是制定卡车操作系统的行业标准，并向其他原始设备制造商提供其产品。为此，合资企业将提供一个通用的开发者平台即服务，客户可以在该平台上构建差异化的软件层。

因此，沃尔沃集团和戴姆勒卡车仍将是激烈的竞争对手，并继续使其完整的产品和服务（包括各自的数字解决方案）脱颖而出。两家公司将在该平台上提供自己的最终用户应用程序，为各自的客户提供差异化​​的数字汽车功能。

目前签署的初步协议不具约束力。最终协议预计将在今年内达成，目标是在 2025 年第一季度完成最终交易，但须经相关部门的必要审查和批准。