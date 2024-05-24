在BEYOND 2024上，巴葡科创企业进行了精彩的路演。今年4月，横琴出台《促进与葡语系国家科技交流合作的扶持办法》，从税收优惠、支持葡语系科技企业发展、支持交流合作、支持平台建设四方面提出了扶持措施。澳门单独关税区、自由港等优势与横琴空间、资源、政策等优势的结合将更加充分、更加深入，为与葡语国家科技交流合作带来全新机遇。

几个代表性的创新企业代表对自己公司的业务进行了介绍。同时对于“澳门研发、横琴孵化、珠海生产”的模式予以认可，路演也让我们看到葡语系国家优质科技创新资源进入中国市场，产生硕果前景。

在路演活动中，10间巴葡科创企业代表向与会者详细介绍各自项目的创新特色及发展规划。其中，部分项目凭借明确的市场定位、显著的市场价值、成功的案例展示和核心技术专利，赢得了在场专家和投资者的认可，表示项目不仅成熟度高，而且技术含量丰富，建议企业进一步深入研究澳门乃至大湾区的行业需求，以寻找更多合作机会。参与企业对此次活动给予高度评价，并表示有兴趣开拓内地市场，期望此行能获取更多实用的资讯。

经科局局长戴建业在致辞中表示，在国家科技部的支持下，“中国－葡语系国家科技交流合作中心”于去年正式成立，进一步体现澳门作为中葡交流平台的优势。经科局一直以来与葡语国家，尤其是葡萄牙和巴西的高校、科企、孵化器等机构有紧密的联系和合作，致力促进内地与葡语国家科创主体之间的交流和合作。期望参与路演的巴葡科创团队在对接洽谈中配对成功，并从澳门和大湾区提供的发展机遇中受益，拓展内地商机，互惠互利，合作共赢。

同场的签约仪式上共签署了6份合作协议，内容涉及巴葡孵化机构与本地同业间加强合作、内地的社会资本加大对葡语国家项目的支持及巴葡科企在产品研发上开展合作等不同领域，各方将继续以澳琴为平台，依托中葡科技中心，大力促进中国与葡语国家科技创新资源的流动和联通。