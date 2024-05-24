在本次BEYOND 2024上，北控水务带来了聚合新质生产力，智绘未来新水务的嘉宾主题演讲。阐述了科学技术的突破性创新和生产要素的创新性分配以及产业的深度的迭代，从而促成的新生产力的新质态，是国家的发展的新动能和新方向以及新的希望。

北控水务集产业投资、设计、建设、运营、技术服务与资本运作为一体，水处理规模位居亚洲和国内行业前列位置。引领科技变革，构建“云-链-端”运营新范式，赋能轻资产业务转型。首次向行业提出“未来新水务”概念，启动未来新水务开发计划，成立“京津冀国家技术创新中心-未来新水务研究中心”。ESG评级提升至A级，成为水务行业唯一一家获此评级的亚洲企业。

此外，搭建产教融合“新高地”，成立全国生态环保行业产教融合共同体。职业教育跟产教联盟的融合也可以为澳门地区带来人才和发展机遇。作为一家领先的专业化水务环境综合服务商，北控水务多年来深耕主业，聚焦水资源循环利用和水生态环境保护，积极应对水资源短缺、气候变化、生态环境污染、海洋污染等全球性挑战，持续助力良好生态环境建设，全心全意为人民群众增添福祉。

北控水务以佳发集团作为重要载体之一，依托其多年海域清洁经验及专业服务能力，积极发展海洋清洁业务。作为香港特区政府承办海上垃圾清洁及处理工作的主要合作商，北控水务佳发集团负责香港海域清洁及海上油污污染物处理，包括拦截及收集海上油污和清理残留的海上危险及有害物质，保护和修复香港海洋环境，为香港市民守卫这片蓝色家园。

科学技术是人类的创造性活动成果，科技创新是人类社会发展的重要引擎。为加快提升澳门地区和集团科技创新竞争力，助力澳门经济适度多元发展，南光集团积极开展科技创新活动，充分发挥科技创新的支撑引领作用，为澳门地区和集团高质量发展培育新动能。

南光集团作为合作伙伴，积极组团参展，携下属南光石油、南光澳中旅、南光物流、南光澳巴、南光文创及参股企业澳门电力股份有限公司，以“科技南光”为展台主题参加此次展会，展现在“智慧能源、智慧生活、智慧出行、智慧文创及环保”等方面的科技创新成果。

南光集团始终坚持根植澳门，融入内地，拓展海外，紧扣国家战略，连接大湾区和全球科技生态，积极参与粤港澳大湾区及粤澳深度合作区建设，积极发挥驻澳中资企业平台和桥梁作用，以行动支持澳门的智慧城市建设，在能源、物流、环保、电力、生活服务、旅游业等方面和澳门一起创造科技生活，集团将继续加强澳门科技创新发展力量，壮大科技发展队伍，营造良好科技创新发展环境，为澳门科技创新高质量发展提供坚强保障，助力澳门经济及产业多元发展，推动中央企业服务澳门科技创新发展再上新台阶，为澳门更好融入国家发展大局贡献更大力量。

澳门电讯于会场内设立了超过180平方米的大型展馆，展示澳门电讯「云网智安」数字底座最新发展成果，以及各项CTM 5G+智慧应用解决方案，彰显澳门电讯推动「数码澳门」智慧城市愿景发展及助力各界加速实现智慧化转型步伐的决心和承诺。

澳门电讯展示了各项引进和自研的一站式智慧应用解决方案，包括大数据服务方案、5G专网方案、5G+文旅智慧应用、智慧会展元宇宙方案、智慧医疗Doctor Easy应用程式、百度AI文心一言，以及5G智慧生活娱乐体验产品和服务等。

澳门通携手淘宝、阿里云、大麦、Alipay+及蚂蚁银行（澳门）等阿里巴巴、蚂蚁集团旗下众生态企业，于“BEYOND EXPO 2024”正式亮相，以“赋能澳门数字经济新蓝图”为主题参加此次展会，展现在智慧城市、智慧旅游、智慧支付、智慧出行等各方面的产业数位化下的科技创新成果，共同探索产业数位化下的澳门新机遇，迈向智能城市新纪元。

淘宝Vision版带来了更极致的MR购物体验，可以实现把物体进行立体放置，放大，旋转的效果。澳门通表示，将继续坚持助力实体经济发展，推动科技文化融合，令社会价值可持续创新。同时还将继续支持BEYOND EXPO做大做强，在消费科技领域持续贡献力量，促进澳门经济适度多元，支持新兴产业蓬勃发展，为澳门经济发展作出贡献。

OUTPUT的加入，让BEYOND Expo在数字领域更加多元，融合科技与艺术的力量，通过屏幕这一媒介，让全球观众近距离了解内容技术的前沿趋势，了解中国数字内容企业的技术创新、内容创作和产业创新。

OUTPUT数字内容平台围绕“数字内容-数字体验-数字文化”核心愿景，已完成1000家全球顶尖数字内容创作者的生态搭建，助力元宇宙时代3D内容创作者实现从创作到产品的商业化闭环，覆盖地产、消费、科技互联网三大领域，并形成了相当规模的内容资产管理规模。

OUTPUT通过数字内容、数字元媒体、数字场景、三维资产平台四大业务板块，聚焦科技与艺术领域的前沿内容创新，打造实景结合、具有全球竞争优势的数字内容生产运营闭环，致力于探索新型数字内容所创造的全新平台机会。