全球领先的新能源汽车和动力电池制造商比亚迪，近日宣布其最新创新产品——全新纯电动双层巴士比亚迪 BD11 在全球首次亮相，标志着公司迈向重要里程碑。此次揭幕仪式在伦敦巴士博物馆举行，该博物馆具有特殊意义，因为博物馆收藏了首辆采用比亚迪 K9E 底盘、专为伦敦公共交通网络服务的纯电动巴士。

比亚迪BD11的推出标志着比亚迪在英国公共交通领域的关键时刻，该车准备于今年晚些时候投入使用。比亚迪 BD11 专为伦敦设计，不久将在英国投入运营，并计划很快推出省级车型。

BD11 将于 2024 年第三季度以双层巴士的形式上市。几个月后将推出单层巴士，然后，带有较低车顶的“省级”双层巴士将于 2025 年底上市。BD11 的发布正值英国汽车制造商和贸易商协会 (SMMT) 预测“英国公交车市场可能成为第一个实现脱碳的汽车行业”。

SMMT 表示，英国超过 40% 的单层和双层公交车现已实现零排放，“作为欧洲最环保公路客运车辆的最大市场，公交车在英国交通脱碳竞赛中处于领先地位”。然而，报告指出，尽管伦敦在英国公交车市场的份额不到六分之一，但超过一半的电动公交车都被运往伦敦。

比亚迪 BD11 是最新一款搭载比亚迪知名刀片电池的车型，该电池具有出色的续航里程、性能和快速充电功能，电池容量高达 532kWh，处于市场领先地位。它提供灵活、快速的充电选项，支持双枪充电和高达 500kW 的受电弓快速充电，这意味着比亚迪 BD11 可以在最短的时间内充电，仅需两小时即可从 0% 充电至 100%。这款电池于 2020 年推出，体现了比亚迪提供市场上最安全电池的决心，同时也重新定义了整个行业的安全标准。它巧妙地集成到底盘中，以减轻重量、增加续航里程并提供高水平的稳定性和机动性，同时还增加了乘客的内部空间。

此外，比亚迪BD11还配备了集成热管理系统，以优化能源利用。比亚迪 BD11 优先考虑驾驶员和乘客的舒适性和安全性，配备主动悬架控制系统，并提供一整套增强的安全功能，包括高级驾驶员辅助系统 (ADAS)。