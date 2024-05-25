中金资本运营有限公司董事总经理许中超认为，横琴的核心使命就是服务澳门经济适度多元。横琴引导基金的使命天然也是促进澳门经济适度多元发展。作为横琴引导基金管理人和普通合伙人，中金资本紧紧围绕促进澳门经济适度多元发展的主线，重点投向《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》相关产业，包括科技研发和高端制造产业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业、现代金融产业等。

“琴澳两地相互理解是基础，相互需要是核心。”在许中超看来，琴澳两地制度衔接、规则融合是相互理解的基础，也是过去两年多来合作区的核心工作。而在此基础上去做融合，是更具有挑战的。“融合的核心要义就是相互需要，相互吸引，双向奔赴，中金资本和横琴深合公司接下来努力的方向，就是去围绕、发掘澳人真正所需的事情来做文章，推动一体化高质量发展。”许中超对于琴澳融合的前景充满期待。