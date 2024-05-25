5月22日， 第四届 BEYOND 国际科技创新博览会 （下称“BEYOND Expo 2024”）在澳门正式开幕。本届博览会以“拥抱未知”为主题，共吸引来自亚洲财富500强公司、跨国公司、独角兽公司和新兴初创公司等超800家企业参与，展会期间将同场举办多场论坛和峰会。澳门特别行政区行政长官贺一诚、横琴粤澳深度合作区执行委员会主任李伟农出席开幕仪式。

5月23日，BEYOND Expo 2024展区正式开放，展区内汇集了来自全球的消费科技、气候与低碳科技、生命科学等领域的最新成果。展会上，澳门特别行政区行政长官贺一诚一行到各展位巡馆、考察，并与参展企业进行交流，了解行业前沿技术和创新应用。
展会期间，横琴粤澳深度合作区执行委员会主任李伟农、副主任苏崑一行前往现场走访参观，相继走进同仁堂、复星药业、中建集团、华为、商汤、中国电子、科大讯飞、将门、宁德、小鹏、东软、星思半导体、魔方、文远智行、大族激光、极视角、中银澳门等企业展位，推介“澳门平台+国际资源+横琴空间+成果共享”琴澳联动发展新模式，期望吸引更多优质企业落户琴澳。横琴深合投资有限公司（下称“横琴深合”）及横琴引导基金相关负责人陪同巡展。
据悉，本届展会上，横琴粤澳深度合作区分别设有“国际芯片及应用产品展”“医药大健康展”两大展区，共组织横琴深合、真健康、大族思特科、北京圣博润高新技术股份有限公司，长兴太湖能谷科技有限公司等80多家横琴企业赴澳参展。
5月23日，由横琴深合和BEYOND组委会共同打造的“国际投融资峰会”正式开幕。
会上，红杉资本 、高瓴、经纬创投、美国硅谷风险投资机构、全球风险投资公司、阿美风险投资、零一创投 、阿里巴巴、中金资本、鼎晖投资、开心麻花等来自全球各地的知名投资机构的业界领军人物，现场分享国际市场的前沿动态，与参会者共同探索科技与投融资的未来。峰会还邀请了国际球星贝克汉姆参与并作分享。
其中，在“琴澳新局 投资新机”圆桌论坛上，中金资本运营有限公司董事总经理许中超、鼎晖投资创新与成长基金高级合伙人王明宇、开心麻花首席财务官程乐儿分别就“如何促进琴澳深度融合、一体化发展”“横琴全球招商如何加力”等话题作现场分享，论坛由横琴深合产业投资有限公司总经理李冠宇主持。
如何促进横琴和澳门深度融合？

中金资本运营有限公司董事总经理许中超认为，横琴的核心使命就是服务澳门经济适度多元。横琴引导基金的使命天然也是促进澳门经济适度多元发展。作为横琴引导基金管理人和普通合伙人，中金资本紧紧围绕促进澳门经济适度多元发展的主线，重点投向《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》相关产业，包括科技研发和高端制造产业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业、现代金融产业等。

“琴澳两地相互理解是基础，相互需要是核心。”在许中超看来，琴澳两地制度衔接、规则融合是相互理解的基础，也是过去两年多来合作区的核心工作。而在此基础上去做融合，是更具有挑战的。“融合的核心要义就是相互需要，相互吸引，双向奔赴，中金资本和横琴深合公司接下来努力的方向，就是去围绕、发掘澳人真正所需的事情来做文章，推动一体化高质量发展。”许中超对于琴澳融合的前景充满期待。

国内私募基金一线“顶流”机构——鼎晖投资创新与成长基金高级合伙人王明宇结合自身体验分享，鼎晖成立至今已经22年，基本横跨了中国所有核心行业，在管规模已超1500亿，产品线非常丰富。“对于横琴我们有几个没想到：横琴的效率、横琴的政策，以及琴澳叠加的区位优势都是独一无二的，我们来到横琴，就像发现了一片新大陆”。王明宇表示，很多CEO来到横琴后，都会认为这里除了政策好以外，更坚信其能落地。

放眼未来，王明宇认为科技和文化两个要素至关重要。“澳门有非常独特的文化，鼎晖也投资过很多科技公司，我们坚信有机会把科技带到这里，与琴澳深厚的文化叠加，这将是一个充满想象的大未来”。

国内文旅行业龙头——开心麻花首席财务官程乐儿首先对中金资本、横琴深合公司将开心麻花引入横琴并支持公司发展表示感谢，她表示文化是开心麻花最感兴趣的事情。
2024年，开心麻花开创性采用“一节两地”形式，在澳琴两地举办首届澳门国际戏剧节，“那个时候我们对横琴的感觉已经是日久生情，也深刻理解了琴澳一体化的魅力所在，这里的文化娱乐市场是非常多元和包容的，产品类型多样，非常开放，这是最好的演艺内容和人才培养的土壤”。
“我们会侧重于青年人才的培养，帮助他们充分发挥自己的才能，实现他们想讲的故事，由此带动更多的人来了解这里。”程乐儿表示未来开心麻花会在横琴落地更多文化项目。
围绕横琴如何招引 更多相关企业落地这一议题，

嘉宾们旁征博引，各抒己见。

许中超用“宣传”“聚焦”两个关键词进行回应。

一方面，横琴要将自己的独特优势宣传出去，讲好横琴故事，能让招商“事半功倍”。

另一方面，要聚焦有限的资源，有侧重地发展大健康和文娱消费领域，形成产业集聚效应，“把横琴的人气聚拢起来”。
王明宇认为，横琴的科技消费已逐渐形成趋势，其中包括软科技及硬科技。比如，未来极具潜力的eVTOL（电动起降飞行器），目前全世界可能都还没有找到特别好的场景，“我们觉得横琴非常有优势，将这个产业落地，这是非常值得期待的”。未来，横琴将非常有潜力成为粤港澳大湾区发展体验经济的试点。

“文化娱乐行业企业里最擅长的就是创意，最有意思的事情就是内容的碰撞。”程乐儿对未来琴澳两地文化的碰撞和交流表示非常期待。“如何合力把音乐、电影、舞台剧乃至一个整个文化娱乐产业落在丰富的土壤里，在这里拥有无限潜力。

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