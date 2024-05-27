两大巨头主导市场：苹果和三星占据了 2024 年第一季度十大畅销智能手机排行榜的所有席位，其他品牌未能上榜；

5G 时代到来：值得注意的是，这是历史上首次所有畅销智能手机均支持 5G 网络。这表明 5G 技术的普及正在加速；

苹果高端战略奏效：不同寻常的是，在非旺季季度，苹果凭借 iPhone 15 Pro Max 登顶畅销榜首位。这标志着苹果公司首次在非假日购物季实现高端机型的热销；

消费者偏好高端化：苹果 Pro 系列在 2024 年第一季度销量强劲，占其总销量的 50%，是 2020 年第一季度的两倍。这表明消费者越来越青睐高端智能手机及其带来的强大功能和出色体验。

根据 Counterpoint Research 发布的全球手机月度销量追踪报告，苹果和三星引领了 2024 年第一季度全球十大畅销智能手机榜单，各占五席，没有留给其他品牌任何席位。值得一提的是，这是首个所有上榜机型均支持 5G 的季度。此外，高端化趋势愈演愈烈，十大畅销智能手机中有 7 款属于高端机型（批发价 600 美元及以上）。

Counterpoint Research 指出，苹果 iPhone 15 Pro Max 成为 2024 年第一季度最畅销智能手机。值得注意的是，这是 Pro Max 系列首次在苹果非旺季季度登顶，反映了消费者对高端智能手机日益增长的偏好。所有四款 iPhone 15 系列机型以及 iPhone 14 均位列十大畅销机型榜单。更重要的是，iPhone 15 系列占据了前三名。

显而易见之处在于苹果的 Pro 系列日益普及，其在 2024 年第一季度占苹果总销量的 50%，相比 2020 年第一季度的 24% 实现了大幅增长。Pro 系列已经成为苹果的主要收入来源，在 2024 年第一季度的销售额中占比超过 60%。Pro 系列相较于基础款机型提供了大幅升级和显著增强。这一战略举措被证明是成功的，因为消费者愿意为高端功能付费。Pro 系列的功能包括创新的动态岛界面、更先进的芯片组、超流畅显示屏、钛合金机身以及长焦摄像头。尽管 iPhone 15 Pro Max 自 2019 年 Pro 系列推出以来首次涨价，但其表现依旧强劲，表明消费者对 Pro 系列提供的额外功能有强烈的需求。

三星 Galaxy S24 系列在 2024 年第一季度前十大畅销机型中占据两席，其中 Ultra 版本排名第五，基础版本排名第九。S24 系列的强劲表现可以归因于三星对该系列的提前更新，以及其在生成式人工智能 (GenAI) 技术方面的努力。S24 系列是首个将 GenAI 功能和能力带向市场的机型，使用户能够创作独特的内容并体验智能手机交互的新高度。

由于升级带来的功能差异化有限，消费者倾向于延长换机周期。这导致消费者选择高端智能手机，以确保他们的设备在更长时间内保持技术领先地位。展望未来，随着原始设备制造商 (OEM) 专注于拥有生成式人工智能等高端功能的更精简的产品组合，预计十大畅销智能手机将占整体智能手机销量的更大份额。