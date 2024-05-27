DHL在上海设立了全新的新能源汽车卓越中心，旨在为新能源汽车企业及相关领域客户，深化本地市场和全球化发展，提供支持。
上海新能源汽车卓越中心由DHL全球货运管理，并与DHL客户解决方案与创新部门、DHL快递以及DHL供应链的电动汽车团队紧密合作，致力于为新能源汽车产品（包括电池、电机、充电基础设施等）提供无缝、端到端的一体化物流服务。该中心配备的专业团队，能够在确保高效装卸、仓储和运输的同时，满足新能源汽车行业的特殊需求。
据悉，新能源汽车市场的蓬勃增长和需求，为制造商带来了特定的挑战，例如，为了管理日益增加的电池运输量，物流服务商需要在始发地和目的地，提供战略性的存储解决方案。此外，电池被列为危险品，运输时必须严格遵守相关安全及监管要求。
DHL全球货运在中国的可持续发展也取得了长足进步，其在中国部署了由250多辆电动和氢动力汽车组成的车队，每月运营里程超过32万英里（近52万公里）。
即将首次来到上海举办的FE电动方程式锦标赛，DHL作为该赛事的官方创始和物流合作伙伴，将有一个创新举措，3架使用可持续航空燃料的货运飞机，从柏林跨越6,000英里（近9,700公里），运送约340吨货物至上海。与采用传统煤油喷气燃料相比，将至少减少80%的温室气体排放。