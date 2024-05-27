DHL在上海设立了全新的新能源汽车卓越中心，旨在为新能源汽车企业及相关领域客户，深化本地市场和全球化发展，提供支持。

上海新能源汽车卓越中心由DHL全球货运管理，并与DHL客户解决方案与创新部门、DHL快递以及DHL供应链的电动汽车团队紧密合作，致力于为新能源汽车产品（包括电池、电机、充电基础设施等）提供无缝、端到端的一体化物流服务。该中心配备的专业团队，能够在确保高效装卸、仓储和运输的同时，满足新能源汽车行业的特殊需求。

据悉，新能源汽车市场的蓬勃增长和需求，为制造商带来了特定的挑战，例如，为了管理日益增加的电池运输量，物流服务商需要在始发地和目的地，提供战略性的存储解决方案。此外，电池被列为危险品，运输时必须严格遵守相关安全及监管要求。