oftware République 是一个致力于智能、安全和可持续出行的开放式创新生态系统，它推出了“U1st Vision” 概念。这项创新技术演示展示了其“更贴近公民”的服务愿景，让公民可以轻松访问各种定制且安全的近距离服务。

“U1st” 演示器由两部分组成：一个多服务独立模块（“弹出式”），基于电动轻型商用车平台 (FlexEVan) 交付，该平台汇集了 Software République 的 7 个成员及其合作伙伴在这一概念上的创新技术。通过地方当局要求的这些独立模块单元（“弹出式”），可以为公民提供多种服务，例如医疗保健、民用自助服务、自行车维修和电器回收服务。作为其“U1st 愿景”的一部分，Software République 还包括一个面向公共参与者和私人服务提供商的综合规划、监控和服务管理工具。

22家公司参与了该项目：

7 家 Software République 成员公司（达索系统、Eviden（Atos 集团旗下）、德高集团、Orange、雷诺集团、意法半导体和泰雷兹）

3 家以健康为导向的合作伙伴公司（EssilorLuxottica、Praesens 和 Withings）

其他 12 位贡献者（ANCT、Emsense、Flexis、Kanopymed、Loxamed、Mon Espace Santé、NorbertHealth、OneVisage、Orosound、Sonup、TIB、Usense）

今天，Software République 在 VivaTech 上展示了其医疗服务模块（“健康弹出窗口”），这是“U1st”愿景用例之一，它嵌入了 21 个医疗参数，包括 12 项创新，其中一项是人工智能驱动的虚拟形象。“健康弹出窗口”为公民提供综合的一站式移动服务，无论他们身在何处，都可以进行预防保健、疾病诊断和监测，从而为“医疗荒漠”的挑战提供解决方案。它的目的是重新定义医疗保健服务，利用我们日益互联的世界和新功能，通过智能设备持续测量健康指标，同时确保患者的数据隐私。该模块由医疗助理操作，可与医疗专业人员进行远程会诊。

这一理念的推动力在于为公民提供近距离护理和预防医疗服务。这一理念是安全的，允许设备和服务之间的无缝交互。它确保可以随时随地提供医疗保健，而不会损害服务质量或数据隐私。U1st 愿景的核心是致力于优先考虑个人并满足公民的需求。对于公共参与者和私人服务提供商来说，部署当地可能无法提供的多种类型的近距离服务也是一项资产。