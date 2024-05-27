埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的隧道公司 The Boring Company 取得了又一里程碑——拉斯维加斯首条环线载客量突破 200 万人次。时隔仅一年，该数字就相比此前翻了一番。

Boring 公司于去年 3 月宣布其拉斯维加斯环线乘客突破 100 万人次。这条位于内华达州拉斯维加斯的地下环路是 Boring 公司地下交通网络的首个项目，目前正处于运营阶段。

拉斯维加斯环线只是 Boring 公司宏伟蓝图中的第一步，该公司已经获得了拉斯维加斯另外 81 个站点（Las Vegas Loop）的建设许可，整个网络被称为“拉斯维加斯环线”（Las Vegas Loop）。Boring 公司正紧锣密鼓地进行施工，从 LVCC 隧道延伸至即将建造的新车站。在其官网上可以看到获批站点的地图，其中已建成的 LVCC 环路用橙色标示。

“为了解决令人抓狂的交通拥堵问题，道路必须进入三维时代，” Boring 公司官网写道，“这意味著我们需要飞行汽车或隧道。与飞行汽车不同，隧道不受天气影响，并且在地下运行，不会掉到你的头上。”

“隧道可以最大限度地减少对珍贵地表土地的使用，并且不会与现有的交通系统产生冲突。庞大的隧道网络可以缓解任何城市的交通拥堵；无论城市发展到多大，都可以不断增加隧道层级。”

今年 1 月，据报道 Boring 公司还在拉斯维加斯购买了一块 1.8 英亩的新地皮，用于扩建拉斯维加斯环路，并将其与位于内华达大学拉斯维加斯分校周围的多个计划站点连接起来。

据 Boring 公司官网 LVCC 环路的信息，该隧道高峰时段运力可达每小时 4500 人次，每日运力约为 32000 人次。除了拉斯维加斯项目，Boring 公司还使用其 Prufrock 隧道掘进机（TBM）在得克萨斯州奥斯汀的特斯拉超级工厂（Tesla Gigafactory）建造地下通道。