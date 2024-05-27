根据Sensor Tower发布的商店情报数据，2024年4月Scopely《Monopoly GO!》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.58亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。其中，83%的收入来自美国市场，法国市场的收入占2.9%，英国市场占2.7%。4月，该游戏迎来上市1周年，并推出多项周年庆活动，包括“Annivesary Auction”、“Anniversary Treasures”，以及“Golden Blitz”等，使得4月成为自发布以来收入第三高的月份。（说明：数据不包括第三方安卓渠道。）

腾讯《王者荣耀》以2.34亿美元的收入位列榜单第2名。4月上旬，该游戏推出了“觉醒之战”等新活动、“桑启-奇遇星旅”新皮肤，以及多款皮肤限时返场，在4月5日iOS渠道日流水逼近1亿美元，创下4月单日流水最高峰。4月19日，与《圣斗士星矢》合作推出的主题皮肤上线，使得游戏日流水又迎来一波峰值。

收入榜前五另外三款游戏为Dream Games《Royal Match》、《Roblox》和King《Candy Crush Saga》。

2024年4月，全球手游玩家在App Store和Google Play付费近65亿美元，同比基本持平。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了超过21亿美元，占全球总收入的32.6%。中国iOS市场排名第2，占18.6%；日本市场排名第3，占12.3%。

4月，米哈游旗下两款手游表现强劲。4月24日，《原神》发布了4.6版本，包含了新地图、新角色「阿蕾奇诺」、新活动等丰富内容。新版本使该游戏回归全球手游收入榜第9名，并登顶4月收入增长榜，是今年以来收入最高的月份。4月17日，《崩坏：星穹铁道》推出了2.1版本下半卡池，引入新角色「砂金」，同时返场限时角色「镜流」，使该游戏在中日韩iPhone手游畅销榜中跻身前2。

作为AFK系列的最新作品，Lilith Games《AFK Journey》通过美术和战斗玩法等全面的迭代和创新，上线即赢得玩家热捧，跃居4月全球手游收入增长榜第2名。

4月17日，Yostar《雀魂》与知名IP《碧蓝档案》合作，推出了新角色「砂狼白子」、「小鸟游星野」、「浅黄无月」和「陆八魔亚瑠」，以及相应的限时服装。该活动发布的前3天游戏内购收入就超过500万美元，同时在中国台湾和日本iPhone手游畅销榜分别位列第1和第2名。

由备受瞩目的《Dragon Blaze》团队打造，HYBE IM发行的《ASTRA: Knights of Veda》自4月2日推出以来即引起广泛关注。凭借其充满情怀的美术风格和流畅的战斗机制，该游戏在上市首月收入突破900万美元，成功登上全球手游收入增长榜第9名。

4月25日，由腾讯发行的《GODDESS OF VICTORY: NIKKE》迎来上市1.5周年，游戏内推出了新角色、服装、活动等内容更新。这次庆典活动使该游戏荣登日本、韩国和中国台湾iPhone手游畅销榜榜首，4月收入实现了39%的环比增长。