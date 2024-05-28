BMW Motorrad 在 Concorso d’Eleganza Villa d’Este 上发布了新款 R20 概念车。这是一款极简主义风格的摩托车，拥有“Big Boxer”的心脏。

顾名思义，这款概念车暗示着这款摩托车可能比R18更胜一筹。但这并不是这款概念车唯一值得注意的地方，因为它配备了一款全新的 2.0 升 Big Boxer 发动机。

宝马没有提及性能规格，但表示发动机配备了一系列新部件，包括气缸盖罩、皮带罩和油冷却器。这些变化使油管部分隐藏起来，从而带来更清洁、更流线型的外观。

R20 配备了引人注目的“比粉红色更热”铝制油箱以及抛光和阳极氧化铝装饰。它们由铣削铝制后轴托架、外露传动轴和由 3D 打印铝环环绕的 LED 大灯连接在一起。

我们还可以看到二合一排气系统和黑色 17 英寸轮毂，并配有高性能制动系统。后者前部配有六活塞卡钳，后部配有四活塞卡钳。

这些部件配有黑色装饰、简约的显示屏和时尚的座椅，将皮革与 Alcantara 内饰完美融合。值得注意的是，座椅底座下方装有 LED 尾灯。

虽然宝马摩托车不愿透露具体细节，但他们表示，这款概念车拥有“完全重新开发”的底盘和完全可调的 Öhlins 悬架。副悬挂也“采用了新的双臂变体，其中摇臂由铬钼钢制成，副悬挂支柱由铝制成。”

该公司没有透露这款摩托车是否预示着量产车型，但表示“R20概念车为摩托车领域树立了新标准，并证实了宝马摩托车对最精细工程设计和对摩托车纯粹热情的承诺。”