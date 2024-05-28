比亚迪王朝重磅新车秦L DM-i在西安震撼上市，首搭第五代DM技术，百公里亏电油耗达到划时代的2.9L，“一箱油”满油满电综合续航达2100公里，引领中级，开创油耗2时代！堪称“工业奇迹”！

新车推出纯电续航里程80KM和120KM两个版本，共五款车型，售价9.98万-13.98万元，从设计、技术、平台、品智四大维度，全面引领中级轿车新趋势。

秦L DM-i填补了秦PLUS和汉之间的矩阵空白，剑指雅阁、凯美瑞，同时向下狙击速腾、朗逸，对合资B级、A+级轿车展开了双重攻势，致力于成为家庭用车的品质升级之选，以及年轻人购车的一步到位之选。

全球首搭第五代DM技术 开创油耗2时代

比亚迪是新能源汽车领导者和插混领域的绝对霸主，秦家族正是插混的领军车型，秦PLUS已经凭借超级混动的革命性技术和“快省静顺绿”的绝对实力，横扫A级轿车市场，力压合资成为细分市场冠军。

如今秦L DM-i携第五代DM技术横空出世，再度开创了插混技术和指标的双里程碑，重新定义中级轿车的新标准，为行业树立了新的发展方向。

官方数据显示，得益于第五代DM技术平台发动机最高热效率46.06%，秦L DM-i百公里NEDC亏电油耗仅2.9L、满油满电综合续航2100公里，一改中级轿车“大而费油”的形象，让“大而省油”成为中级轿车的新趋势！开创油耗2时代！

秦L DM-i的油耗实测数据更是堪称“逆天”，王朝网总经理路天亲测百公里亏电油耗仅2.43升，并自信的表示，连自己这样的“重量级”选手都能开出这样的成绩，用户完全可以“放心踩，随便开，人人都是黄金右脚！”在媒体油耗实测中，甚至出现了惊人的“1”字头油耗成绩，测试媒体直呼秦L DM-i创造了工业奇迹。

续航成绩惊人 2100公里只是“保底”？

续航方面，媒体实测数据也相当惊人，满油满电综合续航最长达到了2547公里，是普通燃油车里程的3倍。而且测试条件极为严苛，三条路线同时开测，空调全程24度，其中西安到哈密这条路线，从低海拔往高海拔开，一路翻过秦岭等几大山脉，中间经历连续大上坡，爬升最大海拔差有2100米，可谓“地狱难度”，最终实测成绩所有车辆均超过2300公里，再次实锤比亚迪“反向虚标”人设。

发布会现场，总经理路天为大家算了一笔账，以油价8.4元，电费每度6毛计算，配合“短途用电、长途用油”的使用模式（按全年80%用电，20%用油来算），秦L每年用车成本仅2000元左右，对比油耗7个油的燃油车，每年能省1万元。即便充电不便，长期亏电使用，每年也能节约近6900元，省出一部高端智能手机。

设计、平台、品智全面引领 降维打击同级合资燃油车

除了技术引领，秦L DM-i还从设计、平台、品智等方面全面引领中级轿车新趋势，降维打击中级合资燃油轿车。

秦L DM-i整车设计采用比亚迪王朝一以贯之的“新国潮”理念，将国潮文化与未来科技融合，充分体现中国汽车所代表的文化自信、科技自信。秦L DM-i传承大美龙颜，国潮进阶，整车造型融高颜值和低风阻于一体，静中藏动，如腾龙蓄势而起。内饰设计从中国山水画中汲取灵感，打造出格调高逸的“山水画境座舱”，让驾驶成为享受。此外，秦L DM-i共有冰珀青、建窑紫、润玉白、茶晶灰四种外观颜色，其设计灵感均来自历史上的著名瓷器，尤其是冰珀青、建窑紫两款车色，均为历代帝王、文人墨客倾情推荐，皇帝严选，贵气天成！

随着电动化的提速，整车平台正加速革新。秦L基于比亚迪新一代插混整车平台打造，集成多项前瞻科技，专为插混而来。更高效、更安全、更有驾趣，推动新能源专用平台成为主流！秦L整车采用低能耗设计，低风阻匹配全新技术，助力整车实现更低油耗；插混专属车身结构提升车辆安全性的同时，带来了更好的中级乘坐空间，实现了后排地板纯平，大大提升了后排的乘坐舒适性；新平台对整车性能也进行了优化，前麦弗逊式后多连杆悬架兼顾舒适性和操控性，NVH表现也进一步提升，带来更高品质的驾乘体验。

在智能化方面，秦L DM-i的表现亦可圈可点。秦L DM-i搭载DiLink智能座舱，集15.6英寸自适应旋转悬浮Pad、车载ETC、手机NFC车钥匙、全场景智能语音等配置于一身；100%兼容手机生态，百万应用随心下载；全系标配手机NFC车钥匙，兼容各种主流手机品牌，还支持一键共享，可以将钥匙远程授权给亲友，在享受无限便利的同时，也能享受到金融级的安全守护。目前，比亚迪已成为手机NFC车钥匙行业的领军者和标准制定者。

安全，是电动车最大的豪华。秦L在安全方面“内外兼修”：主动安全方面，秦L DM-i全系配备DiPilot智能驾驶辅助系统，包括ACC自适应巡航、ICC智能领航、LDW车道偏离预警、LDP车道偏离抑制等功能，配合4探头后倒车雷达、3D全景透明影像，时刻守护用户出行安全。被动安全方面，秦L DM-i除了配备多达6个的常规安全气囊外，还增加了同级少有的前排远端侧安全气囊，一旦车辆遭遇侧面碰撞或侧翻，“防护罩”会迅速弹出，有效减少乘员之间、乘员与内饰件之间的直接碰撞或接触。

综合来看，无论是产品硬实力还是销售价格，秦L DM-i堪称面面俱到，完胜主流合资燃油车，让用户以9.98万起的价格就能拥有20万级合资燃油车的配置，妥妥的降维打击。

技术+全产业链优势造就工业奇迹，中国力量傲视全球

秦L DM-i之所以能够从技术、产品力、价格等方面全维碾压合资燃油轿车，首先归功于比亚迪始终坚持“技术为王、创新为本”，多年来不断夯实全球新能源汽车领导者地位，在插混领域实现了长期、持续的引领。

比亚迪从上游原材料到中游重要零部件及整车制造，再到下游基础设施、汽车服务和后市场，基本实现了新能源汽车产业链全覆盖。这种全产业链优势，使得比亚迪在各个环节都能够高效协同，从而能以普惠价格让用户体验到颠覆性技术。

如果说，秦PLUS已经在产品和市场地位上完爆合资，那么秦L DM-i的上市又给了合资燃油致命一击，更充分证明中国力量已经全面崛起。坐拥创新低的能耗与降维打击合资竞品的产品力，秦L DM-i有望将颠覆合资燃油进行到底，让“油转电”进程大幅提速。