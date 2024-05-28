根据Canalys发布的报告，2024年第一季度，中东地区（不含土耳其）智能手机出货量达到1220万部，同比增长39%。这主要得益于通胀率降低以及石油出口国对经济多元化的持续投入，带来的非石油产业的强劲增长。此外，经济和社会改革也刺激了私营领域的投资和外籍人口的增长, 尤其是海湾合作委员会经济体。

斋月日活动刺激了该地区的需求

由于游客数量增长10%，以及游客消费的小幅上涨，2024年第一季度，沙特阿拉伯的智能手机出货量同比大幅增长54%。作为该地区第二大市场，阿联酋实现19%的增长，这主要得益于“World’s Coolest Winter”活动、斋月和本季末的开斋节庆祝活动，这些活动吸引了游客并增加了零售人流量。伊拉克则实现112%的显著增长，这得益于人们对200美元以下的设备的强劲需求以及中国厂商以实惠的价格推出更佳色彩、材料和表面处理（CMF）设计的设备。相比之下，以色列因地缘政治的影响，出货量大幅下降20%。卡塔尔的出货量由于市场消费需求疲软而下降3%，而科威特由于学校期中放假以及放宽了2022年初停止发放的外籍人士探亲许可，出货量则略微增长4%。

中国品牌正与现有厂商展开激烈竞争

Canalys高级分析师Manish Pravinkumar表示：“在中东地区竞争加剧，导致三星和苹果两位数下滑的影响下，它们优先加强其高端产品组合。由于中低端A系列的贡献率有所降低，三星第一季度的出货量下降17%。但由于三星S24系列的Galaxy AI功能得到大力推广，尤其是S24 Ultra，占该系列销量的66%，使得三星平均售价（ASP）上涨19%。同样，苹果的出货量也出现14%的地区性下滑，但其Pro系列机型对其产品组合的贡献更大。”

Pravinkumar称：“中国品牌继续在该地区扩张。小米凭借红米Note 13系列以及其在独立和连锁零售渠道扩张，尤其是在阿联酋等竞争激烈的市场，使得小米稳居中东市场第三。传音借助Infinix在沙特和伊拉克战略经销商的正确选择，实现大幅增长。Tecno正在通过积极获取资源和强化营销工作来巩固其在该地区的地位。荣耀通过在沙特阿拉伯积极开展零售活动并新建服务中心吸引了各种价位段的消费者，从而稳居第五位。与此同时，摩托罗拉正通过与科威特Al Ghanim/Xcite等主要零售商和亚马逊等知名线上平台建立战略合作伙伴关系来确立其细分市场地位。”

Canalys预计，在各地区政府致力于推动经济多元化和市场适应性的背景下，2024年将实现高个位数的增长。尽管元件成本飙升、利润紧缩，智能手机厂商仍在不断推出新品，以吸引精通技术的Z 世代和日益增长的移民人口，他们希望用合理的价格购买最新技术。然而，厂商必须通过加强零售渠道信心、跟随政府愿景、适应消费趋势和推广可持续发展来实现长期发展。此外，市场韧性应当拓展到旅游业之外，将该地区定位为全球经济中心，吸引外国投资和人才，促进房地产、金融和零售业的增长。