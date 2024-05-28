近期，深蓝航天完成B轮、B1轮融资，获得数亿元人民币的资金注入。

深蓝航天本轮融资由方正和生、济钢东泰基金等在航天和硬科技领域均有丰富的机构共同投资，将赋能深蓝航天回收复用火箭技术研发加速与应用领域拓展。本轮资金将用于回收复用技术的开发、2024年首发星云-1回收复用火箭的生产，以及团队建设和人才引进。

星云-1型火箭，是一款自主创新并拥有自主知识产权的、全新的液体可回收运载火箭，一子级能回收重复使用，首型试验火箭预计于2024年首飞。首飞火箭为2级构型，直径3.35米，近地轨道运力约为2吨，配备10台雷霆-R液氧煤油发动机，可根据任务载荷大小选用直径3.35m/2.25m 两款整流罩，一子级具备回收复用及快速维护、再次发射的能力，可以响应低成本、高可靠、高频次的发射需求。后续的商业化型号会在首飞型基础上改进并提升运载能力至不低于6吨。

方正和生董事总经理潘峰表示：当前我国运载火箭运力不足、成本高昂已成为制约我国商业航天事业发展的主要原因，能够显著降低发射成本的火箭回收技术是未来发展的必然趋势。深蓝航天专注于可回收火箭，在火箭回收领域取得了显著成绩，我们看好公司选择的技术路线，随着可回收技术的突破，未来发展可期。

济钢东泰董事总经理王树坪表示：空天信息产业已经成为驱动我国经济发展的新引擎，尤其是低轨互联网被纳入新型基础建设范畴，商业航天产业迎来快速发展阶段。对深蓝航天的投资是济钢东泰空天产业基金在商业航天行业的又一项重大布局，我们认为深蓝航天团队对可回收技术路线的深刻理解和坚定信心，以及研发、试验工作的有序进展，确保其能够真正成为一家优秀头部火箭公司，当前各大星座组网加速，火箭运力需求爆发，深蓝航天也将迎来快速发展机遇。