特斯拉大规模裁员后，近日该公司在其招聘页面上发布了近 20 个 Autopilot 团队的新职位，暗示着该公司裁员浪潮可能即将结束，招聘的新职位办公地点均位于加州帕洛阿尔托市。

从职位名称来看，大多数新的 Autopilot 团队成员将致力于特斯拉的 FSD 软件的研发。以下是一些特斯拉 Autopilot 团队的招聘信息：

基础模型研究工程师（自动驾驶）

高级软件工程师（SLAM，自动驾驶）

人工智能工具前端软件工程师

人工智能工具后端软件工程师

全栈模型评估软件工程师

场景创建仿真软件工程师

人工智能研究工程师（基础模型，自动驾驶）

人工智能研究工程师（生成模型，自动驾驶）

特斯拉还发布了招聘机器学习工程师（三维计算机视觉，自动驾驶）的职位信息，该职位的描述暗示了特斯拉 FSD 的下一步发展方向。部分职责包括：