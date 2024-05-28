特斯拉大规模裁员后，近日该公司在其招聘页面上发布了近 20 个 Autopilot 团队的新职位，暗示着该公司裁员浪潮可能即将结束，招聘的新职位办公地点均位于加州帕洛阿尔托市。
从职位名称来看，大多数新的 Autopilot 团队成员将致力于特斯拉的 FSD 软件的研发。以下是一些特斯拉 Autopilot 团队的招聘信息：
- 基础模型研究工程师（自动驾驶）
- 高级软件工程师（SLAM，自动驾驶）
- 人工智能工具前端软件工程师
- 人工智能工具后端软件工程师
- 全栈模型评估软件工程师
- 场景创建仿真软件工程师
- 人工智能研究工程师（基础模型，自动驾驶）
- 人工智能研究工程师（生成模型，自动驾驶）
特斯拉还发布了招聘机器学习工程师（三维计算机视觉，自动驾驶）的职位信息，该职位的描述暗示了特斯拉 FSD 的下一步发展方向。部分职责包括：
- 开发适用于各种计算机视觉任务的新型公式和架构
- 执行深度神经网络的大规模分布式训练，以构建用于自动驾驶任务的统一且一致的向量空间（例如占用空间、占用空间流、语义、几何、检测、可行驶表面）
- 设计用于感知和自动驾驶的指标、任务和数据集
- 大规模地将模型部署到数百万辆特斯拉汽车上
- 严格遵循强大的软件工程实践，以快速安全地开发新颖的工作