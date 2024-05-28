沃尔沃卡车正在开发使用氢气驱动的内燃机卡车。使用氢气内燃机卡车的道路测试将于 2026 年开始，并计划在本世纪末进行商业推广。

氢动力内燃机卡车将补充沃尔沃提供的其他替代产品，例如电池电动卡车、燃料电池电动卡车以及使用可再生燃料（如沼气和 HVO（加氢植物油））的卡车。

使用绿色氢燃料而非化石燃料的卡车是实现运输脱碳的一种方式。氢燃料卡车尤其适合长途运输，以及充电基础设施有限或电池充电时间有限的地区。

“保留传统内燃机但使用氢气驱动的卡车将具有与柴油卡车相同的性能和可靠性，但还具有从油井到车轮的二氧化碳净排放量可能为零的额外优势。它们将成为我们已在市场上销售多年的电池电动卡车的宝贵补充，”沃尔沃卡车产品管理和质量主管 Jan Hjelmgren 说道。

搭载绿色氢动力内燃机的沃尔沃卡车在使用可再生 HVO 作为点火燃料时，有可能实现从油井到车轮的净零二氧化碳排放，并根据商定的新欧盟二氧化碳排放标准被归类为“零排放汽车”（ZEV）。

“显然，重型运输需要多种技术来实现脱碳。作为一家全球卡车制造商，我们需要通过提供各种脱碳解决方案来支持我们的客户，客户可以根据运输任务、可用基础设施和绿色能源价格选择替代方案，”Jan Hjelmgren 说道。

搭载氢动力内燃机的沃尔沃卡车将采用高压直喷 (HPDI) 技术，该技术在添加氢气之前以高压注入少量点火燃料以实现压燃。该技术的优点包括更高的能源效率、更低的燃料消耗以及更高的发动机功率。

沃尔沃集团已与 Westport Fuel Systems 签署协议，建立一家利用 HPDI 技术的合资企业。该合资企业预计将在正式关闭后于 2024 年第二季度投入运营。