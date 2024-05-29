根据Canalys发布的报告，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为经历了13个季度，重夺中国大陆市场第一，凭借Mate及nova系列热烈的市场反响，出货量达1170万台，市场份额达17%。OPPO Reno 11系列表现亮眼，助其迅速跃升至第二，出货量达1090万台。另一方面，荣耀，vivo，苹果在去年第四季度的积极出货后放缓节奏，分别排名第三、第四和第五。荣耀以1060万台的出货量位居第三，同比增长9%；vivo以1030万台的出货量紧随其后，出货同比下滑9%；苹果在头五厂商中跌幅最大，以1000万台的出货量排名第五，同比下降25%。

Canalys高级分析师朱嘉弢（Toby Zhu）表示：“中国市场在年初的增速仍低于全球11%的复苏速度，给予华为抢占市场份额的空间，迅速夺回桂冠。Mate 60系列的生产及供应短缺问题，在第一季度逐渐得到改善，成为推动华为整体增长的重要因素。除高端产品线外，华为在12月发布搭载鸿蒙4.0并支持双向卫星通讯的nova 12系列，进一步扩展麒麟芯片的应用范围，成功拉动中端价位段的表现。本月，华为将P系列全面升级为Pura 70，采用突破性的伸缩镜头技术提升影像性能，引发市场热议。至此，华为完成了手机产品的全线迭代，并持续为市场注入活力。华为在2024年的一项关键策略是从硬件和软件系统底层着手打造智能终端AI能力，将ICT及行业级AI成功实践扩展到消费电子领域。随着鸿蒙操作生态系统的持续扩展，华为逐渐成为中国市场智能手机和其他边缘计算设备的第三大操作系统，有望打破安卓和iOS的双寡头竞争格局。”

Canalys研究经理刘艺璇（Amber Liu）补充道：“尽管华为开年势头强劲，我们对2024年的市场预期维持1%温和复苏的判断。展望2024年，行业讨论的焦点是竞争加剧和通过创新构建护城河。过去一年，市场竞争愈发胶着，厂商之间的份额差距逐渐缩小。这意味着，探索不同渠道的增长机会对于抓住短期机会至关重要。这将极大考验厂商在多渠道管理、价格控制和库存管理等方面的能力。”

Canalys研究分析师钟晓磊（Lucas Zhong）评论道：“生成式AI手机成为中国厂商在本土市场打造差异化高端体验，挑战苹果的新赛道。Canalys预计，新一代生成式AI手机在2024年将占中国市场出货量的12%，领先全球9%的平均水平。厂商正在通过开发有趣实用的AI手机使用场景，并将AI功能部署到最新的旗舰产品中来积极吸引消费者，同时在市场营销方面加大投入，来教育市场。2024年第一季度，小米凭借其旗舰产品14系列，领跑AI手机市场，而荣耀则通过其Magic 6系列以及Magic Book Pro 16探索跨端AI功能。另一方面，OPPO进行了大规模的营销投入，以AI功能和创新作为品牌定位。2024年，中国厂商将在研发和AI产品战略逐步走出差异化，这将共同推动消费者对于AI产品的意识和采用率，进而为可持续的变现模式提供支持。”