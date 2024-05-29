总部位于纽约的电动汽车基础设施初创公司Gravity开设了美国最快的充电站，该公司为其 200kW 和 500kW 分布式能源接入点 (DEAP) 发布了一款新型通用街道安装和电缆系统，称为“DEAP Trees”。

考虑到现有和预期的公共路边充电项目的规模（涵盖数万个停车位），Gravity 正在努力开发一个比特斯拉目前的超级充电网络更广泛的街道 DEAP 充电网络。

Gravity 的工程师与全球知名设计公司Rangr Studio合作，接受了解决路边充电所有摩擦的挑战。每个 Gravity 通用 DEAP Tree 都有一个铰链摆臂，用于固定电缆，充电开始时电缆向下旋转，使其能够到达每个品牌和型号的端口。充电完成后，摆臂会自动升起，电动汽车连接器无缝地锁回杆上，消失在视线之外。该设备操作起来非常省力，避免了其他系统常见的长电缆（或需要用户提供的电缆），从而防止绊倒危险、妨碍通行和潜在的破坏行为。

DEAP Tree 无需公用设施升级，即可在路边提供高速充电，可在 13 分钟（200kW）或 5 分钟（500kW）内提供 200 英里的续航里程，每个停车位每小时可进行多次充电。这比 2 级路边充电器所需的 8-10 小时要快几个数量级，例如目前通过早期试点项目在纽约等城市部署的充电器，其容量是特斯拉常见的 72kW 或 150kW 超级充电桩的几倍。

“目前，美国城市正在选择路边充电，司机将在未来几十年内继续使用这种充电方式。不幸的是，许多城市都希望淘汰隔夜 2 级充电，因为这种充电电缆会占用人行道，并不符合城市电动汽车司机的需求。电动汽车司机需要也应该得到更好的服务。我们接受了让街道充电体验的各个方面都更快更好的挑战，迫不及待地想要部署成千上万台新的 DEAP Tree。即使美国城市只部分采用，仅此一款产品就可能迅速成为美国最大的快速充电网络，甚至超过超级充电网络，”Gravity . Inc创始人兼首席执行官 Moshe Cohen 表示。

Gravity 铰接式 DEAP 树的主要特点：